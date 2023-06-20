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詐團租屋藏數位式移動機房 勾結電信辦上千門號

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園檢警去年10月至今年3月間，陸續破獲謝姓主嫌等8人共組的詐騙集團電信機房，詐團承租套房架設多台「數位式移動設備」，由境外詐騙機房成員透過設備發話向隨機民眾詐騙，另架設許多「貓池」電信設備，自動以門號卡大量代收申辦電子支付帳戶，供詐團洗錢詐欺。檢察官訊後對7人聲押獲准，今起訴求重刑。

桃園地檢署檢察官指揮刑事警察局偵查第六大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊及中壢分局，於去年10月至今年3月間陸續破獲詐騙集團電信機房，逮捕36歲謝姓男子等8人，共計查扣「數位式移動設備（DMT）」3台，即類似移動式機房，用以逃避檢警鎖定詐團實際發話位置，成員再不定時轉換設備放置地點規避查緝，並將國外詐騙門號偽裝為國內門號，另外還有「貓池」詐騙設備9台及電信門號卡1千多張。

除此之外，檢警發現詐團以相同模式收受遊戲帳號、蝦皮帳號認證碼，建立假帳號進行網購詐欺獲利。檢察官訊後將謝男等6人向法院聲請羈押獲准，陸續於3月至6月間偵結，今對被告等7人提起公訴向法院求處重刑。

檢警深入追查機房內查扣的上千張電信門號卡來源，赫然發現謝男等人所屬的詐團竟與第二類電信業者邱姓負責人共謀，由詐騙集團設立空殼公司，再以法人名義大量申辦門號，邱男以「隨時要、隨時給」的方式，在收到詐騙集團通知後立即委由快遞業者交付電信門號卡。

經清查後發現，詐團以單一法人名義向邱男申辦的門號達2372個，且大部分均供詐騙及代收驗證碼使用。檢警5月30日持搜索票至該電信公司搜索，查獲該公司與詐團勾串犯罪事證，檢察官訊後向法院聲請羈押禁見邱姓負責人獲准。

桃檢強調，檢察官偵辦二類電信公司疑涉詐欺案，發現涉案公司未落實KYC審核大量發送企業卡、人頭門號給詐團成員，使詐團藉此逃避查緝，遂行詐欺、洗錢等犯行。桃檢以此個案，供國家通訊傳播委員會就電信業者核照KYC審核等行政管制措施進行個案具體參考，以避免大量被害人受害。

詐團承租套房架設多台數位式移動設備，由境外成員透過設備發話向隨機民眾詐騙，再自動以門號卡大量代收申辦電子支付帳戶。圖／桃園地檢署提供
詐團承租套房架設多台數位式移動設備，由境外成員透過設備發話向隨機民眾詐騙，再自動以門號卡大量代收申辦電子支付帳戶。圖／桃園地檢署提供
桃園檢警去年10月至今年3月間，陸續破獲謝姓主嫌等8人共組的詐騙集團電信機房。圖／桃園地檢署提供
桃園檢警去年10月至今年3月間，陸續破獲謝姓主嫌等8人共組的詐騙集團電信機房。圖／桃園地檢署提供

詐騙集團 門號 檢察官

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