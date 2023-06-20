南投男10年內再犯酒駕撞死老翁 重罪恐逃亡遭收押

鄒姓男子18日酒駕撞死騎機車的李姓老翁，檢方查出鄒男曾酒駕被判刑確定，10年內又酒駕撞死人，所犯為無期徒刑或5年以上有期徒刑重罪且有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

45歲鄒男18日晚間駕車經草屯鎮中正路與富德街口，撞擊72歲李姓機車騎士，由於碰撞猛烈，李男連人帶車噴飛20公尺，現場留下大片血漬及散落機車零件，李男送醫急救不治；轄區南投縣警察局草屯分局獲報到場處理，鄒男吐氣酒測值高達每公升0.63毫克。

南投地方檢察署今天下午發布新聞稿表示，檢察官蘇厚仁昨天接獲草屯分局報請相驗，鄒男18日晚間酒後駕駛自用小客車在草屯鎮某處不慎撞擊李男，被害人送醫不治，經警對鄒男施以吐氣酒精濃度測試，測得吐氣所含酒精濃度超過每公升0.25毫克。

南投地檢指出，檢察官前往相驗並至現場勘驗，訊後認鄒男涉犯刑法第185-3條第3項前段、第1項第1款之曾犯不能安全駕駛罪，經有罪判決確定後10年內再犯同條第1項致人於死罪嫌重大，所犯為無期徒刑或5年以上有期徒刑重罪，有相當理由認為有逃亡之虞，昨晚向法院聲請羈押，檢察官親自蒞庭，法院裁定羈押。

南投地檢署檢察長黃元冠說，酒後駕車將自己置身險境，也對公眾生命、身體安全造成很大危害，使被害人全家老小陷入困境，民眾切勿心存僥倖、以身試法，南投地檢署一定嚴懲酒駕犯罪，絕不寬貸。

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