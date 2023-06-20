影／台中、台北警並列「懲詐英雄」第一名 盧秀燕今表揚

台中市政府去年成立打詐台中隊，針對詐騙集團展開掃蕩、斷除金流，也與金融機構合作「警銀聯阻」，今年已阻詐4億餘元，另外在行政院評比「懲詐英雄」，台中與台北併列六都第一名，市長盧秀燕在今天下午治安會報時頒獎。

台中市長盧秀燕今天下午主持治安會報時，表揚台中市警局打詐有功人員，另外也表揚阻詐有功的金融機構人員，感謝警、民一同合作，維護台中市治安，金融機構獲獎的有功人員有7位，分別是新光商業銀行行員何東霖、台中商銀行員張容慈、台北富邦銀行行員林佩君、台新商業銀行員莊靖惠、中華郵政行員林秀婷、三信商銀行員李家維、中國信託行員宋柏毅。

台中市警局統計，今年截至5月31日止，台中市「警銀聯阻」已成功攔阻583件民眾被詐欺臨櫃匯款的案件，攔阻金額達4億939萬餘元，攔阻件數、金額已超越2019年、2020年、2021年的全年度成果，顯見警銀聯阻發揮功效，及時保障市民財產安全。

台中市警局表示，台中市打詐的查緝成果，獲得行政院評定、頒發執行新世代打擊詐欺策略行動綱領「懲詐英雄」面向「績效卓越」獎狀，與台北市警察局併列六都第一名。