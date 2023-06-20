嘉義中埔家具行貨車突成火球 所幸無人受傷

嘉義縣中埔鄉下國3交流道往富裕路方向，今天下午4點左右發生一起火燒車事件，一輛家具店的貨車在行經富裕路時突然起火，火勢迅速蔓延，幸好家具已卸貨完，無造成大損失，無人受傷，詳事故發生原因待釐清。

下午4點多近中埔交流道知名餐廳旁，一輛家具店貨車突起火燃燒成焦點。據了解，司機在行駛時就發現異狀冒煙，趕緊停靠路邊，沒想到貨車突冒大濃煙，接著迅速起火，火勢迅猛，一下子就吞噬貨車，所幸大多數家具都已卸貨完成，僅一木櫃遭燒毀。

嘉義縣消防局下午4點13分接獲通報，立即趕到現場展開救援工作，消防員到場全力控制火勢，經5分鐘努力，火勢迅速被撲滅，火災中沒有人受傷，貨車已被完全燒毀，僅剩下殘骸，司機不報損失自行處理。