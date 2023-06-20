聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義中埔家具行貨車突成火球 所幸無人受傷
嘉義縣中埔鄉下國3交流道往富裕路方向，今天下午4點左右發生一起火燒車事件，一輛家具店的貨車在行經富裕路時突然起火，火勢迅速蔓延，幸好家具已卸貨完，無造成大損失，無人受傷，詳事故發生原因待釐清。
下午4點多近中埔交流道知名餐廳旁，一輛家具店貨車突起火燃燒成焦點。據了解，司機在行駛時就發現異狀冒煙，趕緊停靠路邊，沒想到貨車突冒大濃煙，接著迅速起火，火勢迅猛，一下子就吞噬貨車，所幸大多數家具都已卸貨完成，僅一木櫃遭燒毀。
嘉義縣消防局下午4點13分接獲通報，立即趕到現場展開救援工作，消防員到場全力控制火勢，經5分鐘努力，火勢迅速被撲滅，火災中沒有人受傷，貨車已被完全燒毀，僅剩下殘骸，司機不報損失自行處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言