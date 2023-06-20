快訊

網友罵翻！端午連假辦單車賽 合歡山「這天」恐塞爆

NONO第二爆？女網友控「N哥」摸腿揉胸暗處強抱：有人死不承認

假檢警「電話偵訊」4小時 婦人途經派出所機警求證保住500萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市58歲黃姓女子昨天接到假冒警官的電話，指她涉及洗錢案件， 還有假檢察官「電話偵訊」她4小時，要她匯出500萬元到指定帳戶；幸黃女覺得可疑，到市警五分局和緯派出所向警方求證，及時保住辛苦積蓄。

黃姓女子昨天上午11點接到一通自稱台北信義郵局的電話，對方聲稱黃女的身份被盗用，要求她前往台北市某警局報案。隨後，電話被轉接到一名自稱「王警官」的人， 用「電話偵訊」的方式對黃女進行了長達4個小時的詢問。

黃女說，王告訴她因涉及一宗高達1987萬元的洗錢案件，要求她提供名下銀行帳戶和存款金額，還經由Line通訊軟體，以「台北市政府警察局」的名義傳送假公文，告知黃女她的帳戶將被檢察官凍結監管，並聲稱要拘提黃女。

黃女當下非常驚恐，所幸她要前往郵局進一步操作時，途經和緯派出所，向員警詢問有關拘提的事宜，值班警員顏玉晨和林佩宣了解後認為黃女遭到詐騙，便詳細告知此為詐騙集團常用的手法，並提供相關案件的詐騙手法新聞和矛盾處，黃女驚覺受到詐騙，感謝警方及時提供的訊息，成功協助阻止了金錢損失。

分局長陳宇桓提醒民眾，檢警單位均不會透過電話方式要求民眾匯款、提供帳戶資料、存摺資料等，也不會要求其面交代保管財物，如有接獲是類電話均為詐騙，切勿輕信其言，需再三查證，防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，並可撥打110報案專線尋求警方協助。

不法分子利用Line，假冒警察局的名義傳送假公文給被害民眾。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用Line，假冒警察局的名義傳送假公文給被害民眾。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局和緯派出所警員顏玉晨，向黃姓女被害人說明假檢警詐騙手法，保住她500萬元。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局和緯派出所警員顏玉晨，向黃姓女被害人說明假檢警詐騙手法，保住她500萬元。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 郵局 北市

延伸閱讀

宜蘭詐騙集團假檢警詐欺上億元 網銀匯款繞過行員

端午連假郵局不營業 郵政快捷郵件照常投遞

「存錢狂熱」3星座！天蠍很擔心自己晚年 第一名常看著存摺笑

8歲男童從賣場走失2公里 南警助重回家人懷抱

相關新聞

嘉義中埔家具行貨車突成火球 所幸無人受傷

嘉義縣中埔鄉下國3交流道往富裕路方向，今天下午4點左右發生一起火燒車事件，一輛家具店的貨車在行經富裕路時突然起火，火勢迅...

高雄彌陀婦人落海 消防海巡人員搜救中

高雄市彌陀區濱海遊憩區今天下午發生疑似落海事故，1名婦人在岸邊留下衣物和拖鞋，卻不見蹤影。警消及海巡人員據報，正在海上搜...

三峽山區男屍腫脹難辨 警排除他殺：採指紋比對身分

新北三峽區有木里熊空地區，昨天上午有民眾發現一具腐爛男屍，倒臥在帳篷內，警方獲報拉起封鎖線採證，現場沒有外力介入跡象，死...

新北泰山區預拌混凝土車翻覆壓毀兩車 司機脫困肇因待查

一輛預拌混凝土車，今天下午行經新北市泰山區南泰路與工專路口，疑因轉彎不慎失控側翻，當場壓毀路邊臨停兩輛汽車，所幸未波及其...

清水祖師爺遶境 淡水市區端午管制2天

新北市淡水區清水祖師遶境活動，22日下午2時起舉行「首日暗訪」，隔天8時起擴大「平安遶境」，共為期2天。屆時主要市區道路...

中部車主小心荷包！端午連假這處開單熱點

端午節連續假期即將到來，台中市警局烏日分局今公布連假交通疏導重點，透過行車流暢中心調派警力疏導，提醒高鐵台中站區旅客接送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦