三峽山區男屍腫脹難辨 警排除他殺：採指紋比對身分

新北三峽區有木里熊空地區，昨天上午有民眾發現一具腐爛男屍，倒臥在帳篷內，警方獲報拉起封鎖線採證，現場沒有外力介入跡象，死者身上沒有穿刺性傷口、沒有身分證明文件，目前已採集指紋比對身分。

據了解，昨天上午約8時許，26歲游姓男子前往新北市三峽區有木里熊空山區抓捕昆蟲，途中步經電桿149號旁往前不久的產業小徑聞到陣陣屍腐臭味，游男循著味道往前找尋，赫見一張帳棚內有具腐爛男屍倒臥在內，嚇得趕緊通知警方到場。

三峽警方獲報派員趕抵拉起封鎖線採證，檢視其身體已腫脹明顯死亡，現場未發現死者身分證明文件，但有一張無記名悠遊卡，現場沒有外力介入跡象，死者身上沒有穿刺性傷口、沒有身分證明文件，暫時排除有他殺嫌疑。

警方表示，鑑識人員已採集死者指紋，目前死者遺體已移往殯儀館安置，待後續查明死者身分，再通知家屬製作筆錄，以釐清確切死因。

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