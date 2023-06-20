新北泰山區預拌混凝土車翻覆壓毀兩車 司機脫困肇因待查

一輛預拌混凝土車，今天下午行經新北市泰山區南泰路與工專路口，疑因轉彎不慎失控側翻，當場壓毀路邊臨停兩輛汽車，所幸未波及其他路過人車，現場僅預拌混凝土車司機盧男輕微擦傷不願就醫，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，盧姓男子（55歲）今天下午1時許駕駛一輛預拌混凝土車，沿著新北市泰山區工專路往南亞公司方向直行，途中行經南泰路與工專路口一個轉彎處，盧男人車失控往右翻覆，當場壓毀路邊臨停兩輛汽車。