清水祖師爺遶境 淡水市區端午管制2天

新北市淡水區清水祖師遶境活動，22日下午2時起舉行「首日暗訪」，隔天8時起擴大「平安遶境」，共為期2天。屆時主要市區道路將實施交通管制，警方呼籲民眾配合疏導措施。

淡水警分局指出，今年共設置20個管制點，管制時段為22日周四下午3時至午夜12時、23日周五的上午9時至午夜12時。

管制範圍包括：淡金路以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東的淡水街區主要道路，活動期間除住戶、公務車、救護車、媒體採訪車、Ubike等運輸車輛彈性放行，其餘汽車一律禁止進入。

管制時段內，公車（含免費接駁公車）均改道不行經淡水市區，起迄站均為捷運淡水站前廣場，鼻頭街為方便客運車輛進出，活動管制時間將區隔為雙向通行。

屆時客運巴士、捷運公司將提供管制與公車改道、臨時招呼站等相關乘車資訊，請民眾多加利用。

警方呼籲用路人，為節省行車時間，請避開遶境活動時間、路線及管制路段，多利用淡金路行駛，住戶如欲進入管制點時，請配合出示身份證明文件。