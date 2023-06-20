中部車主小心荷包！端午連假這處開單熱點

端午節連續假期即將到來，台中市警局烏日分局今公布連假交通疏導重點，透過行車流暢中心調派警力疏導，提醒高鐵台中站區旅客接送區分流為科技執法，為開單熱點，提醒民眾配合，以免荷包失血。

烏日警分局說，高鐵站區一、二樓採接送分區分流科技執法，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規，高鐵站1樓7號門則為接客專用，限時3分鐘停留，禁臨停送客，2樓為送客專用，只供民眾下車，限時3分鐘停留，禁止臨停載客。

烏日分局說明，高鐵站區採分流分區科技執法，為開單熱點，已見成效，去年平日每天開單量約100張到120張，降到今年的每日50張到70張，降幅約五成，最常被開單是車輛在1樓接客專用區停等超過3分鐘，建議可提前抵達停放在附近的免費暫停費高鐵特約停車場(嘟嘟房)，保有30分鐘免費停等；車輛在二樓載客，或停留超3分鐘也會被開單。

烏日警分局說明，端午連假高鐵台中站區返鄉車潮推估在端午前一天的晚上6時到10時，收假車潮則集中在連假最後1天晚上6時到11時，提醒民眾出門前可先利用「高速公路1968」APP查詢，避開尖峰時段及路段；如遇車多壅塞，請遵守交通管制或現場人員引導；搭乘計程車若遇違規攬客，請撥打110報案。