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中部車主小心荷包！端午連假這處開單熱點

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

端午節連續假期即將到來，台中市警局烏日分局今公布連假交通疏導重點，透過行車流暢中心調派警力疏導，提醒高鐵台中站區旅客接送區分流為科技執法，為開單熱點，提醒民眾配合，以免荷包失血。

烏日警分局說，高鐵站區一、二樓採接送分區分流科技執法，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規，高鐵站1樓7號門則為接客專用，限時3分鐘停留，禁臨停送客，2樓為送客專用，只供民眾下車，限時3分鐘停留，禁止臨停載客。

烏日分局說明，高鐵站區採分流分區科技執法，為開單熱點，已見成效，去年平日每天開單量約100張到120張，降到今年的每日50張到70張，降幅約五成，最常被開單是車輛在1樓接客專用區停等超過3分鐘，建議可提前抵達停放在附近的免費暫停費高鐵特約停車場(嘟嘟房)，保有30分鐘免費停等；車輛在二樓載客，或停留超3分鐘也會被開單。

烏日警分局說明，端午連假高鐵台中站區返鄉車潮推估在端午前一天的晚上6時到10時，收假車潮則集中在連假最後1天晚上6時到11時，提醒民眾出門前可先利用「高速公路1968」APP查詢，避開尖峰時段及路段；如遇車多壅塞，請遵守交通管制或現場人員引導；搭乘計程車若遇違規攬客，請撥打110報案。

烏日警分局建議，中彰投旅客可分流進出高鐵台中站，南投民眾請由中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段；彰化民眾請由王田交流道(或大度橋)接烏日區中山路；台中民眾請由台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路( 建國路、學田路、中山路等）；也可多利用台鐵新烏日火車站前廣場。

台中市警局烏日分局加強端午連假高鐵台中站交通疏導，站區1樓為載客專區，禁臨停送客，有科技執法。圖／警方提供
台中市警局烏日分局加強端午連假高鐵台中站交通疏導，站區1樓為載客專區，禁臨停送客，有科技執法。圖／警方提供
台中市警局烏日分局加強端午連假高鐵台中站交通疏導，站區1樓為載客專區，禁臨停送客，有科技執法。圖／警方提供
台中市警局烏日分局加強端午連假高鐵台中站交通疏導，站區1樓為載客專區，禁臨停送客，有科技執法。圖／警方提供
台中市警局烏日分局加強端午連假高鐵台中站交通疏導，站區2樓為送客專區，禁臨停載客，有科技執法。記者趙容萱／攝影
台中市警局烏日分局加強端午連假高鐵台中站交通疏導，站區2樓為送客專區，禁臨停載客，有科技執法。記者趙容萱／攝影
台中市警局烏日分局加強端午連假高鐵台中站交通疏導，站區2樓為送客專區，禁臨停載客，有科技執法。圖／警方提供
台中市警局烏日分局加強端午連假高鐵台中站交通疏導，站區2樓為送客專區，禁臨停載客，有科技執法。圖／警方提供

高鐵 科技執法 連假

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