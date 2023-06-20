聽新聞
test
0:00 / 0:00
中潭公路酒駕男撞死72歲機車騎士 嚇傻癱軟跪坐地上
南投草屯一名鄒姓男子前晚駕車行經中正路、富德街口時，撞上李姓男子所騎乘的機車，因撞擊力道猛烈，李男噴飛20公尺，鄒男連人帶車卡進路旁水溝才停止，前者送醫後不治，後者僅受輕傷，但酒測值每公升0.63毫克，全案依酒駕致死罪嫌送辦。
據了解，45歲鄒男前晚酒後駕車途經台14線中潭公路由東往西方向中正路段，疑車速過快行駛在中正路、富德街口時，從後方追撞72歲李姓騎士，撞擊力道猛烈，李男噴飛20公尺，機車碎片、零件等散落一地，李男重摔在地，送醫不治。
肇事的鄒男在撞到人後，因車速過快，連人帶車仍向右行駛10多公尺，直到右側車身騎上邊坡、左側車輪卡進水溝才停止，僅受輕傷的鄒男自行爬出車外，看見現場一片狼藉，機車騎士傷勢嚴重，驚覺事態嚴重，嚇傻癱軟跪坐在地上。
警方到場後，對鄒男實施酒測，其呼氣酒測值高達每公升0.63毫克，但詳細肇因及經過仍待進一步調查釐清，警方表示，訊後已依公共危險罪的酒駕致死罪嫌將肇事的鄒男送辦，也呼籲，如有飲酒務必改搭計程車、指定代駕或請親友接送。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言