中潭公路酒駕男撞死72歲機車騎士 嚇傻癱軟跪坐地上

南投草屯一名鄒姓男子前晚駕車行經中正路、富德街口時，撞上李姓男子所騎乘的機車，因撞擊力道猛烈，李男噴飛20公尺，鄒男連人帶車卡進路旁水溝才停止，前者送醫後不治，後者僅受輕傷，但酒測值每公升0.63毫克，全案依酒駕致死罪嫌送辦。

據了解，45歲鄒男前晚酒後駕車途經台14線中潭公路由東往西方向中正路段，疑車速過快行駛在中正路、富德街口時，從後方追撞72歲李姓騎士，撞擊力道猛烈，李男噴飛20公尺，機車碎片、零件等散落一地，李男重摔在地，送醫不治。

肇事的鄒男在撞到人後，因車速過快，連人帶車仍向右行駛10多公尺，直到右側車身騎上邊坡、左側車輪卡進水溝才停止，僅受輕傷的鄒男自行爬出車外，看見現場一片狼藉，機車騎士傷勢嚴重，驚覺事態嚴重，嚇傻癱軟跪坐在地上。

警方到場後，對鄒男實施酒測，其呼氣酒測值高達每公升0.63毫克，但詳細肇因及經過仍待進一步調查釐清，警方表示，訊後已依公共危險罪的酒駕致死罪嫌將肇事的鄒男送辦，也呼籲，如有飲酒務必改搭計程車、指定代駕或請親友接送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康