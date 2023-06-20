一個不留神慘了 貨車司機「碰碰車」擊落3輛BMW

吳男駕駛一輛貨車，今天上午行經新北市新莊區台65道路2.4公里，疑因未保持安全車距，不慎往前追撞前方3輛BMW汽車，導致吳男左腳擦挫傷、另車乘客林女頭部擦傷，緊急協助兩人送醫急救，所幸並無大礙，肇事駕駛皆無酒駕，事故原因待查。

據了解，今天上午9時許吳男（51歲）駕駛一輛小貨車，沿著新北市新莊區台65高架道路往五股方向直行，途中行經2.4公里處疑未保持安全車距，他一個不留神往前追撞前方林男（52歲）所駕駛一輛BMW汽車。

導致林男人車失控，再往前追撞徐男（32歲）、王男（51歲）各自駕駛的BMW汽車，造成四車毀損，吳男左腳擦挫傷、另車乘客林女（63歲）頭部擦傷，緊急協助兩人送醫急救，所幸並無大礙，肇事駕駛皆無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待續警方調查釐清。

警方呼籲，駕駛人行車應注意安全間隔，並注意車前狀況，以維行車安全。