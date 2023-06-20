幼子確診「全身發紫顫抖」父急攔車 警開道緊急送醫

嘉義市興安派出所日前執行巡邏勤務時，突然有名民眾上前攔停巡邏員警表示，2歲半的兒子疑染疫、全身發紫、不停顫抖，請求警方協助，警員查看車內確實有名男童看起來身體虛弱，立即以警車開道，不到7分鐘協助民眾到嘉義基督教醫院就醫，男童治療後平安脫離險境。

警方表示，日前興安派出所巡邏車經過吳鳳南路一處超商例行巡邏勤務時，有名藍姓男子緊急攔停員警表示，2歲半兒子確診新冠肺炎，全身發紫、顫抖不止，請求警方協助開道緊急送醫。

警員許再程、蔡吉祥查看車內男童，發現確實孩童有精神恍惚、全身發紫、顫抖的情形，安撫情緒後，立即駕駛巡邏車鳴笛開道，過程中行經吳鳳南路、林森西路、忠孝路沿線閃燈鳴笛，副駕駛警員蔡吉祥使用警車廣播器向用路人傳聲表示緊急狀況請用路人讓路而行，幸好市民見警鳴笛趕路皆井然有序地向道路兩旁避讓，讓原本需20分鐘車程縮短至7分鐘內即抵達嘉義基督教醫院急診中心就診。