快訊

板橋某私幼4童檢出苯巴比妥 質譜儀檢測結果出爐

遭黃子佼爆出勒戒過往 胡瓜現身這麼說

「戲曲王子」李文勳遭爆性侵 學生控「半夜脫褲猥褻」校方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幼子確診「全身發紫顫抖」父急攔車 警開道緊急送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市興安派出所日前執行巡邏勤務時，突然有名民眾上前攔停巡邏員警表示，2歲半的兒子疑染疫、全身發紫、不停顫抖，請求警方協助，警員查看車內確實有名男童看起來身體虛弱，立即以警車開道，不到7分鐘協助民眾到嘉義基督教醫院就醫，男童治療後平安脫離險境。

警方表示，日前興安派出所巡邏車經過吳鳳南路一處超商例行巡邏勤務時，有名藍姓男子緊急攔停員警表示，2歲半兒子確診新冠肺炎，全身發紫、顫抖不止，請求警方協助開道緊急送醫。

警員許再程、蔡吉祥查看車內男童，發現確實孩童有精神恍惚、全身發紫、顫抖的情形，安撫情緒後，立即駕駛巡邏車鳴笛開道，過程中行經吳鳳南路、林森西路、忠孝路沿線閃燈鳴笛，副駕駛警員蔡吉祥使用警車廣播器向用路人傳聲表示緊急狀況請用路人讓路而行，幸好市民見警鳴笛趕路皆井然有序地向道路兩旁避讓，讓原本需20分鐘車程縮短至7分鐘內即抵達嘉義基督教醫院急診中心就診。

警員事後持續關心男童狀況，男童經治療後平安脫離險境，藍男親自到所感謝警員的善舉，許、蔡2員表示這是警察份內工作，孩童恢復健康就是最好的結果。

藍姓民眾突然攔停警員請求幫忙。圖／嘉義市警局提供
藍姓民眾突然攔停警員請求幫忙。圖／嘉義市警局提供
藍男表示，2歲半兒子疑染疫情況緊急，希望警車協助開道送醫。圖／嘉義市警局提供
藍男表示，2歲半兒子疑染疫情況緊急，希望警車協助開道送醫。圖／嘉義市警局提供

嘉義 新冠肺炎 確診 警察

延伸閱讀

台南14例！防登革熱疫情擴大 北高雄大動作病媒清消監控

新北檢再抄「江媽炒房團」 驚見3銀行、4行員涉案詐2億

染疫不通報、老人跌下樓梯不送醫 台中長照機構被爆料

中國未發布火化遺體數 民眾斥疫情死亡數據荒謬

相關新聞

幼子確診「全身發紫顫抖」父急攔車 警開道緊急送醫

嘉義市興安派出所日前執行巡邏勤務時，突然有名民眾上前攔停巡邏員警表示，2歲半的兒子疑染疫、全身發紫、不停顫抖，請求警方協...

影／女不願被分手拿漆噴Metoo洩憤 新北消防局回應了

新北市樹林區某消防分隊長兒子許男與林女有感情糾紛，林女不滿被許男分手，兩年來她多次到消防局「討公道」始終無解。昨天上午她...

一個不留神慘了 貨車司機「碰碰車」擊落3輛BMW

吳男駕駛一輛貨車，今天上午行經新北市新莊區台65道路2.4公里，疑因未保持安全車距，不慎往前追撞前方3輛BMW汽車，導致...

三峽山區男屍腫脹難辨 警排除他殺：採指紋比對身分

新北三峽區有木里熊空地區，昨天上午有民眾發現一具腐爛男屍，倒臥在帳篷內，警方獲報拉起封鎖線採證，現場沒有外力介入跡象，死...

新北泰山區預拌混凝土車翻覆壓毀兩車 司機脫困肇因待查

一輛預拌混凝土車，今天下午行經新北市泰山區南泰路與工專路口，疑因轉彎不慎失控側翻，當場壓毀路邊臨停兩輛汽車，所幸未波及其...

清水祖師爺遶境 淡水市區端午管制2天

新北市淡水區清水祖師遶境活動，22日下午2時起舉行「首日暗訪」，隔天8時起擴大「平安遶境」，共為期2天。屆時主要市區道路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦