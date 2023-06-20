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國道1號上午楠梓段4車追撞回堵10公里 幸僅3傷送醫

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道1號南向355.4公里近高雄楠梓路段，今天上午10時12分許，吳姓男子駕駛小貨車行駛內側車道，疑因煞車不及造成4車追撞，一度造成後方來車回堵約10公里，所幸現場僅3人輕傷送醫，並無大礙。

第五公路警察大隊指出，吳男行經355.4k處疑因未保持安全距離，在內側車道緊急煞車，先撞上正前方蘇姓男子所駕駛的黑色小貨車，導致蘇男與車上乘客王姓女子輕微受傷，而吳男自己也受到輕傷，3人分別被送往高雄榮民總醫院及長庚醫院治療。

事故當下，由於吳男轎車急煞的撞擊力道強，不僅撞及正前方蘇男貨車，右前方余姓男子駕駛的黑色轎車，也遭受無辜波及，並推動正前方蘇男貨車向前衝撞董姓男子駕駛的白色轎車，直到撞及內側護欄才停止向前。

警方指出，這起事故現場僅3人受傷，遭追撞的余男和董男皆未受傷，但四車追撞的結果，車輛外觀分別都有明顯車損，而警方依法向當下4名駕駛實施酒測，皆無酒精反應。

「未保持安全距離，最常見!」警方表示，急煞追撞是高速公路事故最常見的肇事類型，除最重可罰6千元，若因而肇事致人重傷或死亡，可吊扣或吊銷駕駛人駕照。警方呼籲，駕駛人遵守速限，雨天行車尤其應更加拉長安全距離，避免憾事發生。

國道一號楠梓路段，今天發生4車追撞車禍。記者古和純／攝影
國道一號楠梓路段，今天發生4車追撞車禍。記者古和純／攝影
國道一號楠梓路段，今天發生4車追撞車禍。記者古和純／攝影
國道一號楠梓路段，今天發生4車追撞車禍。記者古和純／攝影
國道一號楠梓路段，今天發生4車追撞車禍。記者古和純／攝影
國道一號楠梓路段，今天發生4車追撞車禍。記者古和純／攝影
國道一號楠梓路段，今天發生4車追撞車禍。記者古和純／攝影
國道一號楠梓路段，今天發生4車追撞車禍。記者古和純／攝影
國道一號楠梓路段，今天發生4車追撞車禍。記者古和純／攝影
國道一號楠梓路段，今天發生4車追撞車禍。記者古和純／攝影

高速公路 國道 車禍

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