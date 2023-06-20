影／女不願被分手拿漆噴Metoo洩憤 新北消防局回應了

新北市樹林區某消防分隊長兒子許男與林女有感情糾紛，林女不滿被許男分手，兩年來她多次到消防局「討公道」始終無解。昨天上午她拿著一罐紅色噴漆，對著新北市消防局周圍人行道地上噴寫「ME TOO」，新北市消防局人員發現出面勸阻未成，最後出動警方到場帶回，消防局暫不提告，警隨後讓其離去。

據了解，林姓女子（28歲）與新北市消防局某消防分隊長兒子許男交往多年，兩年前林女不願「被分手」不時便前往新北市消防局陳情「討公道」，儘管消防局告知林女，與她有感情糾紛的許男並不是消防員，若她覺得有被侵犯或是其他疑義，希望她能照正常管道尋求協助。

昨天上午9時54分左右，林女拿著一罐紅色噴漆，對著新北市消防局周圍人行道磚噴寫「ME TOO」。消防局人員發現，由科員張序閎與其他人員出來了解安撫、勸阻，林女仍無視仍執意朝人行地磚噴寫。

為避免噴傷路人，消防局人員將她噴漆罐搶下保管，雙方一陣舌槍對峙，消防局只好報警處理。警方獲報趕抵，帶回雙方返回派出所查辦，新北市消防局暫不提告，警方待林女情緒穩定，隨後讓她離去。