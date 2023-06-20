男子開車載友夜遊蘭潭疑酒駕 超速失控衝撞護欄自斷性命

嘉義縣民雄鄉蘇姓男子今天清晨與友人夜遊蘭潭，上廁所後，蘇男駕車行經環潭公路時疑因車速過快轉彎不及逆向衝撞護欄，同車何姓友人緊急將蘇男拉出，消防救護人員獲報趕往救援送醫，蘇男仍因傷重不治，檢警相驗，胸部與頭部鈍性創傷，車禍死亡，酒測值超標。只受到擦挫傷何男表示，有勸阻蘇男不要開車未果。

民雄鄉年約25歲蘇姓男子與年約33歲何姓友人一同開車到嘉義市蘭潭夜遊，清晨零時46分公廁上完廁所後，蘇男表示要自行開車，何男勸阻不成，只好乘車和蘇男開車行經環潭公路3公里250公尺附近時，疑因車速過快，在轉彎失控逆向撞上護欄，何男打119報案，並將蘇男拖出車外待援，救護員趕到現場時蘇男已呈現OHCA（心肺功能停止），緊急送醫搶救，直至凌晨2時02分宣告不治。何男只有擦挫傷。

今天上午檢警相驗，死因為創傷性休克、胸部與頭部鈍性創傷，車禍死亡。醫院抽血檢驗酒測超過標準值。

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