影／為擺脫車陣…翻車 台中紅車四輪朝天2傷嚇壞路人

25歲蔡姓男子今開車行經台中市大里向學一路、成功路口時，為擺脫前方車陣右切出來超車，疑車距沒抓好，撞上第一輛待轉車後右傾翻車四輪朝天，險些砸到機車騎士，嚇壞路人；蔡男無大礙，遭撞的轎車上10歲女童、9歲男童輕微挫傷，肇責待警方釐清。

這起車禍發生在今天上午7點30分，當時蔡姓男子駕車沿大里成功路往仁化路方向，行經成功路、向學一路口時，停在內側車道，前方已有二輛轎車正在路口待轉。