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影／為擺脫車陣…翻車 台中紅車四輪朝天2傷嚇壞路人

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

25歲蔡姓男子今開車行經台中市大里向學一路、成功路口時，為擺脫前方車陣右切出來超車，疑車距沒抓好，撞上第一輛待轉車後右傾翻車四輪朝天，險些砸到機車騎士，嚇壞路人；蔡男無大礙，遭撞的轎車上10歲女童、9歲男童輕微挫傷，肇責待警方釐清。

這起車禍發生在今天上午7點30分，當時蔡姓男子駕車沿大里成功路往仁化路方向，行經成功路、向學一路口時，停在內側車道，前方已有二輛轎車正在路口待轉。

蔡男突然由車陣中右切出來，下一秒就撞上第一輛由49歲林男駕駛的轎車右後方，並順勢右傾翻車四輪朝天，嚇壞路過民眾，開車的林男和蔡男都沒有受傷，不過林男車上載的10歲女童和9歲男童輕微挫傷，兩名駕駛經酒測都無酒駕，詳細肇事責任警方將進一步釐清。

蔡姓男子駕駛紅色轎車疑超車擺脫車陣右切出來，下一秒撞上前車翻車。記者趙容萱／翻攝
蔡姓男子駕駛紅色轎車疑超車擺脫車陣右切出來，下一秒撞上前車翻車。記者趙容萱／翻攝
蔡姓男子駕駛紅色轎車（右）疑超車擺脫車陣右切出來，下一秒撞上前車翻車。記者趙容萱／翻攝
蔡姓男子駕駛紅色轎車（右）疑超車擺脫車陣右切出來，下一秒撞上前車翻車。記者趙容萱／翻攝

台中市 車禍

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