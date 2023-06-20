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騎機車直入破門 90年歷史建築苗栗市謝家宗祠遭毀損

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

90年的苗栗縣歷史建築苗栗市田心謝氏陳留堂（謝氏宗祠），昨天遭後代謝姓男子（47歲）騎車，涉嫌衝破廂房的木門，拆下匾額、砸破窗戶玻璃，警方據報逮人，並移送法辦。

苗栗警察分局北苗派出所昨天下午接獲報案，苗栗市謝氏宗祠遭侵入破壞，警方到場處理，發現謝男手上有擦挫傷，謝男表示是謝家子嗣，只是想返回住處，發現門窗遭鎖，所以才會毀損門窗，員警將他帶回處理。

警方初步調查，謝男騎機車直接撞開廂房的木門，並拆下廂房內的匾額，砸破窗戶玻璃，迅速趕赴現場查處並帶返所偵辦，全案訊後依毀損罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

縣府文化觀光局指出，苗栗市田心謝氏陳留堂為福建汀州客家謝氏族人所建立的祠堂，創建昭和7年（1932年），1935年中部大地震後做部分修建，保留客家傳統民居建築規格和形式，是珍貴文化資產，縣府2009年登錄苗栗縣歷史建築。

縣府2011年完成修復暨再利用計畫、2014年完成修復規畫設計，2018年爭取客委會爭取3800萬元修復工程，前年8月完工，空間規畫做為文史典籍展示區、客家禮儀教學區等多元使用，並研擬委外經營。

苗栗縣歷史建築苗栗市田心謝氏陳留堂（謝氏宗祠），昨天遭謝姓男子騎車，涉嫌衝破廂房的木門進入毀損，警方據報逮人移送法辦。圖／民眾提供
苗栗縣歷史建築苗栗市田心謝氏陳留堂（謝氏宗祠），昨天遭謝姓男子騎車，涉嫌衝破廂房的木門進入毀損，警方據報逮人移送法辦。圖／民眾提供
苗栗縣歷史建築苗栗市田心謝氏陳留堂（謝氏宗祠），昨天遭謝姓男子騎車，涉嫌衝破廂房的木門進入毀損，警方據報逮人移送法辦。圖／民眾提供
苗栗縣歷史建築苗栗市田心謝氏陳留堂（謝氏宗祠），昨天遭謝姓男子騎車，涉嫌衝破廂房的木門進入毀損，警方據報逮人移送法辦。圖／民眾提供
苗栗縣歷史建築苗栗市田心謝氏陳留堂（謝氏宗祠），昨天遭謝姓男子騎車，涉嫌衝破廂房的木門進入毀損，警方據報逮人移送法辦。圖／民眾提供
苗栗縣歷史建築苗栗市田心謝氏陳留堂（謝氏宗祠），昨天遭謝姓男子騎車，涉嫌衝破廂房的木門進入毀損，警方據報逮人移送法辦。圖／民眾提供
苗栗縣歷史建築苗栗市田心謝氏陳留堂（謝氏宗祠），昨天遭謝姓男子騎車，涉嫌衝破廂房的木門進入毀損，警方據報逮人移送法辦。圖／民眾提供
苗栗縣歷史建築苗栗市田心謝氏陳留堂（謝氏宗祠），昨天遭謝姓男子騎車，涉嫌衝破廂房的木門進入毀損，警方據報逮人移送法辦。圖／民眾提供

歷史建築 苗栗縣

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