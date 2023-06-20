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影／泰山男騎車從巷口竄出肇禍 未禮讓直行車警開罰1千8

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

邱姓男子騎機車未禮讓直行車先行，與吳男所騎乘另輛機車發生碰撞，邱男沒有受傷，吳男則抛飛落地手部骨折、肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸吳男沒有生命危險留院治療。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待後續調查釐清，邱男未禮讓直行車，警依道交條例製單舉發。

據了解，邱姓男子（73歲）昨天上午騎車準備返回新北市五股區住處，疑因未禮讓直行車先行，直接從新北市泰山區泰林路2段173巷口竄出，當場與直行泰林路2段往新莊方向的吳姓騎士（42歲）發生碰撞。

邱男沒有受傷，吳男則人車拋飛落地，肢體多處擦挫傷、手部骨折，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。邱男未禮讓直行車先行，警依道路交通管理處罰條例第48條1項6款，轉彎車不讓直行車先行，製單舉發罰處600元以上1800元以下罰鍰。

邱姓男子騎機車未禮讓直行車釀禍，警方依道交條例開處1800元以下罰鍰。記者曾伯愷／翻攝
邱姓男子騎機車未禮讓直行車釀禍，警方依道交條例開處1800元以下罰鍰。記者曾伯愷／翻攝
邱姓男子騎機車未禮讓直行車釀禍，警方依道交條例開處1800元以下罰鍰。記者曾伯愷／翻攝
邱姓男子騎機車未禮讓直行車釀禍，警方依道交條例開處1800元以下罰鍰。記者曾伯愷／翻攝
邱姓男子騎機車未禮讓直行車釀禍，警方依道交條例開處1800元以下罰鍰。記者曾伯愷／翻攝
邱姓男子騎機車未禮讓直行車釀禍，警方依道交條例開處1800元以下罰鍰。記者曾伯愷／翻攝

骨折 車禍

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