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新「火寮一哥」找到了！「婆婆2」換「他」接替許傑輝

防範未「燃」桃園運動中心搶救演練 雲梯車升梯救援

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園國民運動中心為桃園區居民運動首選之地，游泳池也即將在暑假開放，為強化運動中心應變能力及消防人員搶救技能，桃園市消防局第一大隊今出動各式消防車10輛和消防人員33人，前往桃園國民運動中心進行搶救演練，並檢核場所自衛消防編組能力。

此次三民分隊演練模擬運動中心2樓辦公室，因電氣因素不慎起火，員工立即啟動自衛消防編組，第一時間疏散各樓層運動的民眾及志工，通報班、滅火班及避難引導班亦依照編組各司其職，在災害發生當下緊急應變。

情境設定一名受困民眾在5樓室外攀岩場等待救援，另有一名員工於疏散時不慎失聯。消防人員落實「科技救災」，利用大隊指揮車配置的高清晰空中攝影機進行拍攝，將即時影像傳送至指揮站，並使用救災平板調閱場所平面圖及救災能量，輔助救災決策，大大提升消防搶救效率及安全性。

而現場指揮官在確認狀況後，立即指派消防人員架設導光索入室進行人命搜救，同時火場外利用雲梯車升梯搶救5樓受困人員，順利將民眾一一救出。

桃園市消防局第一大隊三民分隊長黃柏豪表示，暑假將至，許多場所將迎來大量人潮，業者平時除了維護管理消防安全設備外、員工也需落實防災訓練，以強化火災預防與緊急應變能力，達到「落實防護，保障安全」的防災目的。

桃園市消防局第一大隊今前往桃園國民運動中心進行搶救演練。記者周嘉茹／攝影
桃園市消防局第一大隊今前往桃園國民運動中心進行搶救演練。記者周嘉茹／攝影
通報班、滅火班及避難引導班依照編組各司其職，在災害發生當下緊急應變。記者周嘉茹／攝影
通報班、滅火班及避難引導班依照編組各司其職，在災害發生當下緊急應變。記者周嘉茹／攝影
火場外利用雲梯車升梯搶救5樓受困人員。記者周嘉茹／攝影
火場外利用雲梯車升梯搶救5樓受困人員。記者周嘉茹／攝影

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