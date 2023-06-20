快訊

新「火寮一哥」找到了！「婆婆2」換「他」接替許傑輝

男經武陵疑高海拔舟車勞頓吸不到氣 中警提供氧氣瓶解胸悶

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

來自高雄市的26歲陳姓男子與2位男同事駕車，行經台7甲線欲經由宜蘭前往花蓮旅遊，昨晚7時40分行經台中和平區武陵路口附近，陳男疑因舟車勞頓加上較高海拔導致呼吸困難、胸口悶痛喘不過氣，同事趕緊致電警方，和平警分局勝光所員警提供氧氣瓶，紓解陳男胸悶不適。

梨山地區的醫療機構只有梨山衛生所，如果往回行駛還需40幾分鐘車程，於是勝光所副所長張明殷請陳男到派出所，立刻拿出所內備用的氧氣瓶，並指導陳男使用。

陳男經過幾分鐘吸氣、呼氣後逐漸舒緩身體不適的感覺，員警也將氧氣瓶送給陳男帶走備用，並叮嚀抵達宜蘭後儘快到醫療院所就診，一行人感謝員警的熱心協助。

和平警分局提醒，大部分較高海拔山區都地處偏遠、醫療資源較不易取得，如有類似病症者，行前應妥善評估並攜帶藥物。另提醒，行駛山區道路請開啟頭燈、小心慢行，隨時注意車前狀況，切勿任意超車、超速，確保行車安全。

陳男使用氧氣瓶，經調整呼吸後，身體不適逐漸舒緩。圖／讀者提供
陳男使用氧氣瓶，經調整呼吸後，身體不適逐漸舒緩。圖／讀者提供
陳男(左)使用氧氣瓶，經調整呼吸後，身體不適逐漸舒緩。圖／讀者提供
陳男(左)使用氧氣瓶，經調整呼吸後，身體不適逐漸舒緩。圖／讀者提供
陳男使用氧氣瓶，經調整呼吸後，身體不適逐漸舒緩。圖／讀者提供
陳男使用氧氣瓶，經調整呼吸後，身體不適逐漸舒緩。圖／讀者提供

梨山

延伸閱讀

偷了30幾年還不改 宜蘭男慣竊翻牆偷百萬珠寶金飾被逮

綠宜蘭立委參選人呼之欲出 憂打臉蔡惠玉入黨延後公布

端午連假賞花衝一波！ 宜蘭最美「文心蘭黃金隧道」6月底前搶拍+水果枝仔冰免費嚐

陸官媒：中國經濟恢復基礎仍不牢固 穩增長政策或增強

相關新聞

影／泰山男騎車從巷口竄出肇禍 未禮讓直行車警開罰1千8

邱姓男子騎機車未禮讓直行車先行，與吳男所騎乘另輛機車發生碰撞，邱男沒有受傷，吳男則抛飛落地手部骨折、肢體多處擦挫傷，緊急...

糗！高雄騎士撞變電箱倒栽蔥 腳緊卡柵欄脫不了身

19歲張姓男子今天凌晨騎機車出車禍，撞上路旁的台電變電箱，左腳穿過變電箱柵欄，倒栽蔥受困懸掛柵欄上。警方據報，與消防隊幫...

防範未「燃」桃園運動中心搶救演練 雲梯車升梯救援

桃園國民運動中心為桃園區居民運動首選之地，游泳池也即將在暑假開放，為強化運動中心應變能力及消防人員搶救技能，桃園市消防局...

男經武陵疑高海拔舟車勞頓吸不到氣 中警提供氧氣瓶解胸悶

來自高雄市的26歲陳姓男子與2位男同事駕車，行經台7甲線欲經由宜蘭前往花蓮旅遊，昨晚7時40分行經台中和平區武陵路口附近...

桃園觀音油漆工廠暗夜大火 消防員馳援灌救1小時

桃園市觀音區文林路一間油漆工廠昨深夜發生火警，整棟鐵皮屋陷入火海，消防局第三大隊獲報派出大批警消及消防車到場，於工廠外圍...

影／混幫派不如裝冷氣好賺 黑道轉業涉詐仍被逮

新北市1名混華山幫的郭姓男子，曾當詐騙集團取款車手被蘆洲警分局鎖定，最近他發現當車手還不如夏天裝冷氣機賺得多，日前被警方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦