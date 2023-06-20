男經武陵疑高海拔舟車勞頓吸不到氣 中警提供氧氣瓶解胸悶

來自高雄市的26歲陳姓男子與2位男同事駕車，行經台7甲線欲經由宜蘭前往花蓮旅遊，昨晚7時40分行經台中和平區武陵路口附近，陳男疑因舟車勞頓加上較高海拔導致呼吸困難、胸口悶痛喘不過氣，同事趕緊致電警方，和平警分局勝光所員警提供氧氣瓶，紓解陳男胸悶不適。

大梨山地區的醫療機構只有梨山衛生所，如果往回行駛還需40幾分鐘車程，於是勝光所副所長張明殷請陳男到派出所，立刻拿出所內備用的氧氣瓶，並指導陳男使用。

陳男經過幾分鐘吸氣、呼氣後逐漸舒緩身體不適的感覺，員警也將氧氣瓶送給陳男帶走備用，並叮嚀抵達宜蘭後儘快到醫療院所就診，一行人感謝員警的熱心協助。