男經武陵疑高海拔舟車勞頓吸不到氣 中警提供氧氣瓶解胸悶
來自高雄市的26歲陳姓男子與2位男同事駕車，行經台7甲線欲經由宜蘭前往花蓮旅遊，昨晚7時40分行經台中和平區武陵路口附近，陳男疑因舟車勞頓加上較高海拔導致呼吸困難、胸口悶痛喘不過氣，同事趕緊致電警方，和平警分局勝光所員警提供氧氣瓶，紓解陳男胸悶不適。
大梨山地區的醫療機構只有梨山衛生所，如果往回行駛還需40幾分鐘車程，於是勝光所副所長張明殷請陳男到派出所，立刻拿出所內備用的氧氣瓶，並指導陳男使用。
陳男經過幾分鐘吸氣、呼氣後逐漸舒緩身體不適的感覺，員警也將氧氣瓶送給陳男帶走備用，並叮嚀抵達宜蘭後儘快到醫療院所就診，一行人感謝員警的熱心協助。
和平警分局提醒，大部分較高海拔山區都地處偏遠、醫療資源較不易取得，如有類似病症者，行前應妥善評估並攜帶藥物。另提醒，行駛山區道路請開啟頭燈、小心慢行，隨時注意車前狀況，切勿任意超車、超速，確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言