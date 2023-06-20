影／混幫派不如裝冷氣好賺 黑道轉業涉詐仍被逮

新北市1名混華山幫的郭姓男子，曾當詐騙集團取款車手被蘆洲警分局鎖定，最近他發現當車手還不如夏天裝冷氣機賺得多，日前被警方拘提到案，他懊惱說：「我都已經轉業不當車手了。」最後還是被依詐欺罪嫌移送法辦。

據了解，20歲郭姓男子5月13日在蘆洲地區，持2張人頭帳戶提款卡在銀行、超商ATM提領25萬6千元現金，步行進入小巷繳款給詐騙集團收款員。

警方調閱監視器，循線查出身分，且發現他是華山幫成員，但幾次通知均未到案說明，於是報請新北地檢署指揮偵辦，本月15日下午在蘆洲區復興路，持拘票將他逮捕歸案，當時他正好要去幫客戶裝冷氣機。

郭男聲稱，5月在網路上應徵工作幫人收款，原本以為自己有幫派背景，應該比較容易去收錢，後來發現只是詐騙集團的取款車手，只需要偷偷摸摸操作ATM。

而且近期警方積極掃黑阻詐，詐騙集團派給他的工作量越來越少，根本賺不到錢，剛好天氣越來越熱，民眾裝冷氣機的需求大增，他透過朋友介紹，改行開始學習當水電工、安裝冷氣，結果還是被逮捕。