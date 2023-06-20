快訊

新「火寮一哥」找到了！「婆婆2」換「他」接替許傑輝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市府傳墜樓虛驚 及時救下6旬婦 市府擬加強防治措施

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲陳宏睿／台中即時報導

台中6旬周女從中市府被救下後，法制局長李善植等府方局處皆到場關心。記者劉柏均／攝影
台中6旬周女從中市府被救下後，法制局長李善植等府方局處皆到場關心。記者劉柏均／攝影
中市府今早9時許傳墜樓虛驚，年紀6旬的周姓女市民待在文心樓10樓樓梯間，情緒極度不穩，巿府警衛隊隨即上前關懷，警、消也到場待命，將人勸下，虛驚一場。

據了解，周女從事保全業，疑精神不穩，在場不斷哭喊，表示自己遭到男友騙婚騙財產、更遭施暴虐待，工作不順，且被婆家親戚欺負，人生淒慘。

時值市政會議，法治局長李善植、消防局長孫福佑隨即到場關心，安撫周女情緒，聽聞其自述後，隨即安排法扶律師、衛生局、勞工局協助。

秘書處長謝佳蓁表示，現場都有防護措施，可預防意外墜落發生，但對於有特殊意圖的狀況，現刻正研究，後續會進行相關加強防護措施。

市長盧秀燕表示，這名女子被勸阻下來後，情緒仍然激動，目前在市府內，有法制局的人員陪同。

盧秀燕說，歸功於衛生局長曾梓展與法制局長李善植不斷安撫，勸女子不要想不開，有相關問題法制局也可以幫忙提供法律諮詢。

等女子穩定情緒後再了解原因，進一步提供協助。

第六警分局市政所長曾一峯在案發時也率員抵達現場，因周女仍情緒激動，控訴自己遇到感情、經濟問題，因此由法制局後續給予法律諮詢、協助，另外派出所也依規定進行自殺通報。

台中市長盧秀燕關懷在巿府情緒不穩女性，表示將給予協助。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕關懷在巿府情緒不穩女性，表示將給予協助。記者陳秋雲/攝影

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市

延伸閱讀

新北驚傳女子墜樓 身體攔腰斷兩截

工安意外！中市圖書館新總館工人墜樓 帷幕停工罰10萬元

高雄某科大護理科學姊、學妹墜樓亡 死者嬤見最後一面仰天痛哭

今期末考 高雄某科技大學五專學姊、學妹連袂墜樓亡

相關新聞

影／泰山男騎車從巷口竄出肇禍 未禮讓直行車警開罰1千8

邱姓男子騎機車未禮讓直行車先行，與吳男所騎乘另輛機車發生碰撞，邱男沒有受傷，吳男則抛飛落地手部骨折、肢體多處擦挫傷，緊急...

糗！高雄騎士撞變電箱倒栽蔥 腳緊卡柵欄脫不了身

19歲張姓男子今天凌晨騎機車出車禍，撞上路旁的台電變電箱，左腳穿過變電箱柵欄，倒栽蔥受困懸掛柵欄上。警方據報，與消防隊幫...

防範未「燃」桃園運動中心搶救演練 雲梯車升梯救援

桃園國民運動中心為桃園區居民運動首選之地，游泳池也即將在暑假開放，為強化運動中心應變能力及消防人員搶救技能，桃園市消防局...

男經武陵疑高海拔舟車勞頓吸不到氣 中警提供氧氣瓶解胸悶

來自高雄市的26歲陳姓男子與2位男同事駕車，行經台7甲線欲經由宜蘭前往花蓮旅遊，昨晚7時40分行經台中和平區武陵路口附近...

桃園觀音油漆工廠暗夜大火 消防員馳援灌救1小時

桃園市觀音區文林路一間油漆工廠昨深夜發生火警，整棟鐵皮屋陷入火海，消防局第三大隊獲報派出大批警消及消防車到場，於工廠外圍...

影／混幫派不如裝冷氣好賺 黑道轉業涉詐仍被逮

新北市1名混華山幫的郭姓男子，曾當詐騙集團取款車手被蘆洲警分局鎖定，最近他發現當車手還不如夏天裝冷氣機賺得多，日前被警方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦