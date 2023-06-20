中市府傳墜樓虛驚 及時救下6旬婦 市府擬加強防治措施

台中6旬周女從中市府被救下後，法制局長李善植等府方局處皆到場關心。記者劉柏均／攝影 中市府今早9時許傳墜樓虛驚，年紀6旬的周姓女市民待在文心樓10樓樓梯間，情緒極度不穩，巿府警衛隊隨即上前關懷，警、消也到場待命，將人勸下，虛驚一場。

據了解，周女從事保全業，疑精神不穩，在場不斷哭喊，表示自己遭到男友騙婚騙財產、更遭施暴虐待，工作不順，且被婆家親戚欺負，人生淒慘。

時值市政會議，法治局長李善植、消防局長孫福佑隨即到場關心，安撫周女情緒，聽聞其自述後，隨即安排法扶律師、衛生局、勞工局協助。

秘書處長謝佳蓁表示，現場都有防護措施，可預防意外墜落發生，但對於有特殊意圖的狀況，現刻正研究，後續會進行相關加強防護措施。

市長盧秀燕表示，這名女子被勸阻下來後，情緒仍然激動，目前在市府內，有法制局的人員陪同。

盧秀燕說，歸功於衛生局長曾梓展與法制局長李善植不斷安撫，勸女子不要想不開，有相關問題法制局也可以幫忙提供法律諮詢。

等女子穩定情緒後再了解原因，進一步提供協助。

第六警分局市政所長曾一峯在案發時也率員抵達現場，因周女仍情緒激動，控訴自己遇到感情、經濟問題，因此由法制局後續給予法律諮詢、協助，另外派出所也依規定進行自殺通報。

台中市長盧秀燕關懷在巿府情緒不穩女性，表示將給予協助。記者陳秋雲/攝影

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