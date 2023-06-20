影／碰！桃園汽機車對撞 騎士煞不住噴飛

桃園市平鎮復旦路四段繼本月10日發生2車車禍後，昨天晚上復旦路四段、長安路口又發生一起汽、機車對撞車禍。46歲巫姓男子騎機車從楊梅往平鎮市區方向，與40歲鄭姓男子駕駛轎車從平鎮往往楊梅方向，在復旦路四段、長安路口直接對撞，騎士當場撞擊噴飛路中，身上四肢多處挫擦傷，幸無大礙，警方調查調肇事責任。

平鎮警方表示，平鎮區復旦路四段、長安路口，由楊梅往返平鎮、中壢市區捷徑的T字路口，每天上下班車輛多，巫男騎機車在19日晚上6時25分下班途中，直行復旦路往平鎮方向行駛，在該路口與鄭男開車直行復旦路往楊梅方向行駛，2車在路口未減速直接對撞。巫男當場噴飛路中，機車倒地、車頭全毀，零件掉落滿地，巫男四肢多處挫擦傷，送醫沒有大礙，鄭男轎車車頭輕微損壞，人未受傷。