影／碰！桃園汽機車對撞 騎士煞不住噴飛
桃園市平鎮復旦路四段繼本月10日發生2車車禍後，昨天晚上復旦路四段、長安路口又發生一起汽、機車對撞車禍。46歲巫姓男子騎機車從楊梅往平鎮市區方向，與40歲鄭姓男子駕駛轎車從平鎮往往楊梅方向，在復旦路四段、長安路口直接對撞，騎士當場撞擊噴飛路中，身上四肢多處挫擦傷，幸無大礙，警方調查調肇事責任。
平鎮警方表示，平鎮區復旦路四段、長安路口，由楊梅往返平鎮、中壢市區捷徑的T字路口，每天上下班車輛多，巫男騎機車在19日晚上6時25分下班途中，直行復旦路往平鎮方向行駛，在該路口與鄭男開車直行復旦路往楊梅方向行駛，2車在路口未減速直接對撞。巫男當場噴飛路中，機車倒地、車頭全毀，零件掉落滿地，巫男四肢多處挫擦傷，送醫沒有大礙，鄭男轎車車頭輕微損壞，人未受傷。
車禍現場被過網友當場拍攝直擊PO在網路引起網友熱議，指該路口行車危險。警方隨後向巫男、鄭男兩人酒測，經檢測雙方酒測值均為0未喝酒，警方表示，2輛直行汽機車在該路口不明原因發生對撞車禍，幸好雙方無大礙，警方進一步現場調查和調閱監視器詳細釐清車禍肇事原因及責任。
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