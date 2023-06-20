快訊

人設崩壞再+1！名作家何則文被控「性侵合夥人」 他認關係密切：沒有強迫任何人

遭影射「徐姓大牌主持人」泡溫泉摸大腿 徐展元怒否認：請直接說出姓名

高雄房價天花板改寫！美術館特區豪宅預售「每坪成交69.6萬」

影／碰！桃園汽機車對撞 騎士煞不住噴飛

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮復旦路四段繼本月10日發生2車車禍後，昨天晚上復旦路四段、長安路口又發生一起汽、機車對撞車禍。46歲巫姓男子騎機車從楊梅往平鎮市區方向，與40歲鄭姓男子駕駛轎車從平鎮往往楊梅方向，在復旦路四段、長安路口直接對撞，騎士當場撞擊噴飛路中，身上四肢多處挫擦傷，幸無大礙，警方調查調肇事責任。

平鎮警方表示，平鎮區復旦路四段、長安路口，由楊梅往返平鎮、中壢市區捷徑的T字路口，每天上下班車輛多，巫男騎機車在19日晚上6時25分下班途中，直行復旦路往平鎮方向行駛，在該路口與鄭男開車直行復旦路往楊梅方向行駛，2車在路口未減速直接對撞。巫男當場噴飛路中，機車倒地、車頭全毀，零件掉落滿地，巫男四肢多處挫擦傷，送醫沒有大礙，鄭男轎車車頭輕微損壞，人未受傷。

車禍現場被過網友當場拍攝直擊PO在網路引起網友熱議，指該路口行車危險。警方隨後向巫男、鄭男兩人酒測，經檢測雙方酒測值均為0未喝酒，警方表示，2輛直行汽機車在該路口不明原因發生對撞車禍，幸好雙方無大礙，警方進一步現場調查和調閱監視器詳細釐清車禍肇事原因及責任。

桃園市平鎮復旦路四段、長安路口發生汽、機車對撞車禍，騎士飛路中輕傷。記者曾增勳／翻攝
桃園市平鎮復旦路四段、長安路口發生汽、機車對撞車禍，騎士飛路中輕傷。記者曾增勳／翻攝
桃園市平鎮復旦路四段、長安路口發生汽、機車對撞車禍，騎士飛路中輕傷。記者曾增勳／翻攝
桃園市平鎮復旦路四段、長安路口發生汽、機車對撞車禍，騎士飛路中輕傷。記者曾增勳／翻攝
桃園市平鎮復旦路四段、長安路口發生汽、機車對撞車禍，機車損毀嚴重。記者曾增勳／翻攝
桃園市平鎮復旦路四段、長安路口發生汽、機車對撞車禍，機車損毀嚴重。記者曾增勳／翻攝

車禍

延伸閱讀

桃園部分幼園跟進停止餵藥 教育局回應了

男子酒駕撞民宅圍籬 噴飛掉入排水溝受傷

轉紅燈別再過！桃園龜山這路口 7月起新增科技執法取締

影／桃園男車禍肇事逃逸 竟對傷者拳打腳踢才跟女友離去

相關新聞

北市男用「萬能鑰匙」騎走電動自行車 警一天內人贓俱獲

廖姓男子日前回家路上看到一輛跟自己相像電動自行車，起了歹念用自己的萬能鑰匙試著發動，沒想到還真的順利發動就順手騎走，失主...

影／碰！桃園汽機車對撞 騎士煞不住噴飛

桃園市平鎮復旦路四段繼本月10日發生2車車禍後，昨天晚上復旦路四段、長安路口又發生一起汽、機車對撞車禍。46歲巫姓男子騎...

阿嬤急到銀行匯款 又是詐團亂槍打鳥假冒孫詐騙

新北市74歲阿嬤日前急忙到銀行要匯款，新北市員警到場了解，確認又是詐團亂槍打鳥假冒其孫誆稱急用錢，欲詐騙32萬元，經勸解...

端午年假來臨 高雄天天有交管別被塞住了

端午節連續假日來臨，6月22日至24日，高雄市政府在愛河舉辦龍舟賽及端午嘉年華系列活動，高雄市警局今天表示，將在會場周邊...

台南永康明起針對13處交通瓶頸疏導 連5天加強取締酒駕

端午節連續假期22日至25日4天，台南永康分局提前明天下午4點起針對永康交流道、大灣交流道及台1線等重要路口13處，規畫...

影／假投資詐騙 婦人失金2百多萬 南警逮2車手

台南市沈姓婦人遭到假投資詐騙，今年5月以來前後3次共拿出220萬元，事後感覺有異而到派出所報案查證，才驚覺遇到詐騙集團報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦