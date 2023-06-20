阿嬤急到銀行匯款 又是詐團亂槍打鳥假冒孫詐騙
新北市74歲阿嬤日前急忙到銀行要匯款，新北市員警到場了解，確認又是詐團亂槍打鳥假冒其孫誆稱急用錢，欲詐騙32萬元，經勸解後成功阻詐。
新北市中和警分局南勢派出所日前接獲銀行行員友善通報，指稱74歲蔡姓婦人到銀行辦理轉帳匯款，疑似遭詐騙，南勢派出所副所長李建昌、女警胡家溱立即到場關心。
蔡婦表示，與孫子久未見面，前日孫子突加Line好友，並告知急需32萬元救急，員警耐心詢問，得知蔡婦的孫子長年居住於國外，甚少回國，故蔡婦未曾懷疑過此Line訊息真實性，亦未其他家人求證，便急忙到銀行欲匯款給孫子。
女警胡家溱以相關案例向蔡婦說明，此為詐騙集團亂槍打鳥的慣用伎倆，婦人頓時恍然大悟，打消匯款念頭，並感謝員警的協助。
新北市警方呼籲詐騙手法層出不窮，民眾若接到未知電話或陌生帳號假冒親友之借款訊息，應確實向親友反向查證，或直接撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線諮詢。
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