快訊

遭影射「徐姓大牌主持人」泡溫泉摸大腿 徐展元怒否認：請直接說出姓名

高雄房價天花板改寫！美術館特區豪宅預售「每坪成交69.6萬」

暫停2年！國台辦宣布：即日起恢復台灣釋迦輸入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午年假來臨 高雄天天有交管別被塞住了

聯合報／ 記者林保光／即時報導

端午節連續假日來臨，6月22日至24日，高雄市政府在愛河舉辦龍舟賽及端午嘉年華系列活動，高雄市警局今天表示，將在會場周邊設交管措施，並針對高雄11處重風景區及國道交流道，加強監控，預測明天下午4時至晚間7時，國道將出現返鄉車潮。

高雄市警局表示，分析歷年端午節連假交通壅塞地點和時段，多在連假前1天下班時段，國道1號、國道10號、台88快速道路周邊道路，會出現返鄉車潮，連假期間每日上午10至下午1時、下午3時至晚間6時，國道1號中正、建國、九如等3處交流道，以及風景區周邊易出現塞車。

警方表示，6月25日收假日國道1號各交流道北上、台88快速道路西向連接國道1號交通，以及駁二特區、旗津等景點也易塞車。

端午連假日，高雄市政府在高雄音樂館碼頭、七賢橋至五福橋之間的愛河水域，舉辦龍舟賽及「高雄愛河端午龍舟嘉年華暨海洋派對」系列活動，並邀紙風車劇團在228紀念公園演出，另於中正橋至五福橋之間的河東路、河西路，規畫文創市集、街頭藝人展演等活動，警方將有交通疏導管制措施。

高雄市警交通大隊今天並表示，警方在連假期間也針對高雄11個重要風景區及國道交流道，規劃警、義交通警察疏導車流。11處風景區包括駁二特區、壽山動物園、西子灣及哈瑪星往來棧二庫、旗津、佛光山、旗山老街、美濃、崗山之眼、義大世界、大樹舊鐵橋、南橫公路梅山口。

高雄市警局交通大隊在端午連假期間，將在愛河河東路安排警力管制交通。圖／本報資料照片
高雄市警局交通大隊在端午連假期間，將在愛河河東路安排警力管制交通。圖／本報資料照片
高雄市政府端午連假在愛河舉辦龍舟賽，警方也將設交管措施。圖／本報資料照片，高雄市政府提供
高雄市政府端午連假在愛河舉辦龍舟賽，警方也將設交管措施。圖／本報資料照片，高雄市政府提供

國道 高雄市 連假 端午節

延伸閱讀

端午連假必玩攻略 駁二Pinway消暑玩創意推限定優惠

別送成串粽子、也不能愛愛？命理師公開端午民俗6大禁忌

5月5慶端午 台南虎頭埤身分證字號兩個「5」入園免費

高雄4醫師陷苯巴比妥風波 中市：查核137家無不法

相關新聞

端午年假來臨 高雄天天有交管別被塞住了

端午節連續假日來臨，6月22日至24日，高雄市政府在愛河舉辦龍舟賽及端午嘉年華系列活動，高雄市警局今天表示，將在會場周邊...

台南永康明起針對13處交通瓶頸疏導 連5天加強取締酒駕

端午節連續假期22日至25日4天，台南永康分局提前明天下午4點起針對永康交流道、大灣交流道及台1線等重要路口13處，規畫...

影／假投資詐騙 婦人失金2百多萬 南警逮2車手

台南市沈姓婦人遭到假投資詐騙，今年5月以來前後3次共拿出220萬元，事後感覺有異而到派出所報案查證，才驚覺遇到詐騙集團報...

淡水休旅車追撞前方單車 58歲男壓在輪下腳變形

新北市淡水區昨晚發生休旅車追撞單車事故，24歲劉姓男子7時許駕車沿中正東路往三芝方向行駛，在紅樹林捷運站對面，不明原因碰...

國3通霄段 聯結車撞緩撞車 2工人慘死車底

國三北上141k苗栗通霄路段，昨天上午10時一輛聯結大貨車陳姓駕駛疑恍神偏離車道，追撞停在路肩的緩撞車，緩撞車被推撞前方...

錯把搖飲店當醫院 不叫搖飲要掛號 店員頭上3條線

「小姐，我頭暈目眩，要看醫生」雲林縣口湖鄉宜梧鬧區1家手搖飲店來了1名老翁，原以為天熱要買飲料解渴，店員一再問要什麼，他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦