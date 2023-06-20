端午年假來臨 高雄天天有交管別被塞住了

端午節連續假日來臨，6月22日至24日，高雄市政府在愛河舉辦龍舟賽及端午嘉年華系列活動，高雄市警局今天表示，將在會場周邊設交管措施，並針對高雄11處重風景區及國道交流道，加強監控，預測明天下午4時至晚間7時，國道將出現返鄉車潮。

高雄市警局表示，分析歷年端午節連假交通壅塞地點和時段，多在連假前1天下班時段，國道1號、國道10號、台88快速道路周邊道路，會出現返鄉車潮，連假期間每日上午10至下午1時、下午3時至晚間6時，國道1號中正、建國、九如等3處交流道，以及風景區周邊易出現塞車。

警方表示，6月25日收假日國道1號各交流道北上、台88快速道路西向連接國道1號交通，以及駁二特區、旗津等景點也易塞車。

端午連假日，高雄市政府在高雄音樂館碼頭、七賢橋至五福橋之間的愛河水域，舉辦龍舟賽及「高雄愛河端午龍舟嘉年華暨海洋派對」系列活動，並邀紙風車劇團在228紀念公園演出，另於中正橋至五福橋之間的河東路、河西路，規畫文創市集、街頭藝人展演等活動，警方將有交通疏導管制措施。