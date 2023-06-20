聽新聞
test
0:00 / 0:00
端午年假來臨 高雄天天有交管別被塞住了
端午節連續假日來臨，6月22日至24日，高雄市政府在愛河舉辦龍舟賽及端午嘉年華系列活動，高雄市警局今天表示，將在會場周邊設交管措施，並針對高雄11處重風景區及國道交流道，加強監控，預測明天下午4時至晚間7時，國道將出現返鄉車潮。
高雄市警局表示，分析歷年端午節連假交通壅塞地點和時段，多在連假前1天下班時段，國道1號、國道10號、台88快速道路周邊道路，會出現返鄉車潮，連假期間每日上午10至下午1時、下午3時至晚間6時，國道1號中正、建國、九如等3處交流道，以及風景區周邊易出現塞車。
警方表示，6月25日收假日國道1號各交流道北上、台88快速道路西向連接國道1號交通，以及駁二特區、旗津等景點也易塞車。
端午連假日，高雄市政府在高雄音樂館碼頭、七賢橋至五福橋之間的愛河水域，舉辦龍舟賽及「高雄愛河端午龍舟嘉年華暨海洋派對」系列活動，並邀紙風車劇團在228紀念公園演出，另於中正橋至五福橋之間的河東路、河西路，規畫文創市集、街頭藝人展演等活動，警方將有交通疏導管制措施。
高雄市警交通大隊今天並表示，警方在連假期間也針對高雄11個重要風景區及國道交流道，規劃警、義交通警察疏導車流。11處風景區包括駁二特區、壽山動物園、西子灣及哈瑪星往來棧二庫、旗津、佛光山、旗山老街、美濃、崗山之眼、義大世界、大樹舊鐵橋、南橫公路梅山口。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言