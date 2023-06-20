影／假投資詐騙 婦人失金2百多萬 南警逮2車手
台南市沈姓婦人遭到假投資詐騙，今年5月以來前後3次共拿出220萬元，事後感覺有異而到派出所報案查證，才驚覺遇到詐騙集團報警法辦。警方昨天在中華東路逮捕2名詐騙車手，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。
沈姓婦人向市警一分局報案稱遭假投資股票詐騙，她表示在社群軟體點選不明投資連結，並加入對方通訊軟體，因輕信對方保證投資穩賺不賠，前後共拿出220萬元當面交付詐騙集團作為投資，事後因漸感有異而到派出所報案查證，才驚覺遇到詐騙集團。
警方獲報後立即成立專案小組，並指導婦人與詐騙集團約好再次面交的地點，昨天下午2點專案小組成員埋伏在中華東路面交現場周邊，見婦人與詐騙集團成員面交完成後，隨即一擁而上，當場逮捕吳姓取款車手(19歲)及另張姓車手(20歲)，並查扣假投資公司契約書、假證件及 手機等證物。
據了解，2名車手都表示上網應徵工作，都是第一次當車手，還沒有拿到報酬。
分局長歐祖明說，民眾在網路或社群軟體上看到「高報酬、保證獲利、低風險、操作簡單、投資越多賺越多」等投資廣告標語，多為詐騙訊息，應小心求證，如無法查知是否為詐騙廣告，可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或至就近的派出所洽詢，以保障個人財產安全。
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