淡水休旅車追撞前方單車 58歲男壓在輪下腳變形
新北市淡水區昨晚發生休旅車追撞單車事故，24歲劉姓男子7時許駕車沿中正東路往三芝方向行駛，在紅樹林捷運站對面，不明原因碰撞前方由58歲林姓男子騎乘的單車，還把林男雙腳輾壓在右前輪底下。
消防隊趕抵後，使用扁帶及輪檔固定車胎後，再以千斤頂抬高車體救出患者，就近送往淡水馬偕醫院急診，林男雙腳皆有擦挫傷，尤其左腳已經變形，幸好送醫途中意識都很清醒。
劉男酒測值0，全案依交通事故處理流程處置，詳細肇事原因及責任歸屬需待進一步調查釐清。
新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，患者因車禍高速撞擊或高處跌落等高能量機轉傷勢，切勿任意移動患者並趕緊撥打119報案，優先保護患者頸椎及維持呼吸道暢通，固定好患者後再移動脫困，避免造成二次傷害。
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