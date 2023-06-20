淡水休旅車追撞前方單車 58歲男壓在輪下腳變形

新北市淡水區昨晚發生休旅車追撞單車事故，24歲劉姓男子7時許駕車沿中正東路往三芝方向行駛，在紅樹林捷運站對面，不明原因碰撞前方由58歲林姓男子騎乘的單車，還把林男雙腳輾壓在右前輪底下。

消防隊趕抵後，使用扁帶及輪檔固定車胎後，再以千斤頂抬高車體救出患者，就近送往淡水馬偕醫院急診，林男雙腳皆有擦挫傷，尤其左腳已經變形，幸好送醫途中意識都很清醒。

劉男酒測值0，全案依交通事故處理流程處置，詳細肇事原因及責任歸屬需待進一步調查釐清。