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錯把搖飲店當醫院 不叫搖飲要掛號 店員頭上3條線
「小姐，我頭暈目眩，要看醫生」雲林縣口湖鄉宜梧鬧區1家手搖飲店來了1名老翁，原以為天熱要買飲料解渴，店員一再問要什麼，他竟說要掛號，才警覺老人家是要看病，錯把飲料店櫃檯當是醫院掛號檯，他執意要掛號，店員不知如何是好，警察剛好巡邏路過，熱心扶他看完病再送回家。
今天中午天氣炎熱，82歲李老先生因身體不適，騎機車要上醫院看病，到達醫院門口了，竟走到醫院隔壁的手搖飲店，店員以為老人家要買飲料，只見老翁兩眼無神、搖搖晃晃站在飲料店前，口中唸唸有詞，問他要買什麼也不說，最後抬頭說「護士小姐」要掛號，店員才知他走錯了。
當時椬梧派出所長陳群松、警員全晉佑巡邏路過，看到老人家錯把飲料店當醫院，於是扶著老人家到隔壁就診取藥，擔心他年邁體弱，獨自騎車回家很危險，兩警1人騎老翁的機車，1人駕駛警車載送老翁安全返家。老人家感謝警察的熱心。
北港警分局長陳宏平呼籲，近日天氣高溫炎熱，如有外出應多補充水分，老人家外出一定要有家人陪伴，以免發生意外。
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