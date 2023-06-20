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國3通霄段 聯結車撞緩撞車 2工人慘死車底

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

兩名工人被撞進緩撞車底已明顯無生命跡象，等待救援。記者吳傑沐／攝影
兩名工人被撞進緩撞車底已明顯無生命跡象，等待救援。記者吳傑沐／攝影
國三北上141k苗栗通霄路段，昨天上午10時一輛聯結大貨車陳姓駕駛疑恍神偏離車道，追撞停在路肩的緩撞車，緩撞車被推撞前方工程車，站在兩車中間的高姓、石姓工人猶如夾心餅乾，被撞入緩撞車底，明顯死亡。在緩撞車上的高妻當場目睹丈夫慘死，飽受驚嚇也傷心欲絕。

肇禍陳姓駕駛（49歲）酒測值零，他稱說看到前方有2輛車已來不及閃避，警方將依過失致死罪嫌移送，至於是否連續開車8小時、涉及疲勞駕駛，警方調查行車軌跡，發現中途有多次休息，尚在認定中。

警方調查，死者高姓男子（33歲）為緩撞車駕駛，石姓男子（47歲）為除草工程下游工頭。工程黃姓包商說，高男是他女婿，當時正執行除草作業，石男沿路下放割草工人，事發地點是第二站，剛到現場停好車輛，女婿下車與工頭站在工程車後方調度工作，未料卻發生憾事。

黃姓包商表示，該輛緩撞新車昨天首度上路，原本擔任調度工作的女婿，也是第一天開新車到國道工作，女兒還開心地陪他上工，當時她人在緩撞車上躲過一劫；強大撞擊下，女兒只能眼睜睜見車前兩人消失在眼前，飽受驚嚇也傷心欲絕，因為家中還有兩名幼兒，當場悲痛跪倒在地，不斷地呼喊丈夫的名字，希望能有一線生機。

高姓死者家住通霄，事發第一時間，其他家屬趕赴到場，看到人卡車底，毫無生跡，一度全家跪求消防救護人員趕緊送醫急救，也氣罵拍打肇事駕駛。

丈夫

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