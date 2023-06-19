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影／國道南投服務區車聚「燒胎」甩尾 結果慘了
國道服務區支應用路人暫時停留飲食或如廁，也有人會相約在該處會合共乘，上周六（17日）更有改裝車聚集國道3號南投服務區，上百輛改裝車擠爆停車場，甚至競速互尬、「燒胎」甩尾，機車也騎上國道看熱鬧，引來警方查緝開罰。
臉書社團「漫遊者聯盟 WandereR Gaming」分享，上周六（17日）在國道3號南投服務區「無差別車聚」，照片內能看出上百輛車擠爆該服務區停車場，民眾貼文直呼「太熱鬧了」，也有人留言稱「有在場」、「有十個車隊同時舉辦」等。
據了解，當天晚間有逾百輛改裝車前往「車聚」直到18日凌晨才散去，現場還有人播放重音樂、競速、甚至「燒胎」甩尾耍帥，噪音、占用停車格及道路等影響其他用路人，隔天更留下滿地垃圾，引起不少民眾反感。
對此，國道警第七大隊表示，事發當天接獲相關車聚訊息後，即整併警力派遣12車24人前往執行路檢巡邏，並設置4個固定、移動測照點因應，製單舉發未繫安全帶12件、號牌汙穢1件、機車誤闖服務區4件、超速28件，共取締45件。
針對有車輛在現場燒胎情形，也將調閱相關跡證通知駕駛人到案說明，如違規屬實將依「道路交通管理處罰條例」第43條1項1款｢以其他危險方式駕車｣舉發，該項違規處6000至3萬6000元。
警方也呼籲，國道服務區是供民眾休息使用，進入服務區請遵守相關規定，更嚴禁於服務區進行危險駕車行為，若發現車輛在服務區停放超過4小時，也將依規定拖吊、移置、保管，並予以製單舉發。
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