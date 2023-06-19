同事唱歌敬酒起衝突 她氣不過叩人助陣涉聚眾滋事送辦
新北市汐止一間加油站員工日前相約唱歌，席間24歲黃姓女子與25歲曾姓男子因敬酒起衝突，聚會結束兩人又狹路相逢，黃女氣不過叩來23歲楊男、陳女，雙方再引爆一次衝突，汐止分局社后派出所警員到場處理，依涉嫌聚眾滋事，將黃女及楊男、陳女依妨害秩序送辦。
據了解，發生衝突的4人都在同間加油站工作，日前邀約唱歌喝酒，但黃女與曾男因敬酒起口角及肢體衝突，散場時雖各自搭計程車離去，卻又在路口狹路相逢，曾女仍怒氣未消，衝上前與曾男理論。
黃女急叩楊男、陳女助陣，4人就在路口大吵，楊男還拿出辣椒水噴灑曾男，警方獲報趕抵時，曾男仍舊痛苦難耐。
警方表示，黃女跟曾男互不提告，但因衝突是在公共場所，黃女又急叩楊男、陳女助陣，涉嫌聚眾滋事，詢後將黃女等3人依法送辦。
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