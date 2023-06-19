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男看海喝酒從駁坎跌落礁石區受傷 消防員抬上岸送醫
新北市林姓男子今天下午在瑞芳區水湳洞海邊，疑因有喝酒，不慎從駁坎上方跌落礁石區，造成頭部外傷。消防人員到場救援，包紮止血後送醫治療。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午3點35分接獲報案，指在台2線指標78.5K陰陽海的岸邊，有人受傷，需要救護。消防人員3點42分到達現場，發現50多歲林姓男子頭部外傷，意識清醒，包紮止血後，利用長背板固定並搬運上岸送醫。
據了解，林男今天下午獨自在陰陽海的岸邊看海散心，疑因有喝酒步伐不穩，從駁坎上方跌落，頭部撞擊礁岩受傷，由消防人員送往基隆長庚醫院就醫。
新北市消防局第6大隊長羅億田表示，民眾應理性飲酒，並隨時注意周邊環境，以防意外發生。民眾如果在岸際遭遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間前往救援。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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