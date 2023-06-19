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前同事母罹癌急需3萬　獨居男匯款得知真相怒撕匯款單

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮一名70多歲獨居王姓男子，今年6月突然接到前同事加LINE聯繫，表示母親重病罹癌急需現金3萬應急，王男趕赴銀行匯款，幸好行員發現匯款帳號與借款人不相符，報警後成功保住3萬元；寶山鄉另名陳姓女子也遭詐團借18萬元，幸虧郵局行員機警，及時報警攔阻。

竹東警分局指出，寶山分駐所5月31日接獲寶山郵局通報，疑有民眾遭詐騙情事。警方到場了解，陳姓女子於LINE上與暱稱「一帆風順」的人加為好友，對方假冒為陳女友人，並向其表示因家中需要裝潢，欲跟陳女借款，陳女便不疑有他，欲匯款18萬元，幸好及時遭警方攔阻。

另外竹東派出所6月14日也接獲長春郵局通報，一名王姓男子接到前同事加LINE聯繫，向其謊稱因母親癌症手術急需3萬元，王男立即奔赴郵局匯款，但對方提供的銀行帳號，竟與借款人不相符，行員察覺有異，立即通知警方到場協助。王男原本還想趕快匯出救命錢，但經警方說明現今常用詐騙手法，王男才恍然大悟，當場撕毀匯款單。

警方呼籲，民眾接獲通訊軟體陌生訊息，切勿回應或依照對方指示行動，若有疑問可主動撥打165反詐騙專線或洽警政單位詢問，寶貴積蓄才不會不翼而飛。

陳姓女子也遭詐團借18萬元，幸虧郵局行員機警，及時報警攔阻。圖／竹東分局提供
陳姓女子也遭詐團借18萬元，幸虧郵局行員機警，及時報警攔阻。圖／竹東分局提供
王男接到詐團假冒前同事，並謊稱其母罹癌急需3萬元手術費，王男得知被騙當場撕毀匯款單。圖／竹東分局提供
王男接到詐團假冒前同事，並謊稱其母罹癌急需3萬元手術費，王男得知被騙當場撕毀匯款單。圖／竹東分局提供

郵局 詐騙 LINE

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