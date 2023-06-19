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台中綠美圖傳工安意外民代批監督疏失 建設局持續控管

聯合報／ 記者劉柏均趙容萱／台中即時報導

台中重大建設「綠美圖」今早驚傳工人墜樓意外，遭職安中心調查，發現施工架未設護欄、安全帶等措施，重罰30萬並勒令停工；民代批市府建管、工程管理嚴重疏失；建設局表示，持續實施工安、職安檢查控管，將更仔細確認工地缺失，確保工安、勞安品質。

建設局指出，針對高架部分施作工程暫停施工，經詳細檢查、確認安全無虞後，才會予以施工；另職安屬正於現場檢查，待調查結果出爐，再依事件執行契約內容。

市議會都建水委員會副召集人楊典忠表示，中市今年幾乎每月都有的勞安死亡案件，綠美圖是盧市長任內最具指標公共建設，竟連簡單地的安全防護措施都不做，更加凸顯台中市勞動檢查場數卻是六都最少的問題。

楊典忠說，盧市長常說要做勞工最強後盾，但卻用「行動」證明是施政最忽視的一環，盼市府要加強勞工安全督導，維護勞工職場安全。

市議員陳淑華表示，從建商的工地到重大公共建設都發生工安事件，顯見業主不是為了省錢，就是便宜行事，忽視勞工安全實在很要不得；而重大公共工程也發生意外，更凸顯市府在建管及工程管理有嚴重疏失。

建設局說，營造廠商本身有監督流程，建設局也持續實施職安、公安檢查控管，此次事件發生後，會更仔細確認工地缺失，要求廠商全面做好防護，確保工安、勞安品質。

綠美圖今天上午近10時，發生64歲何姓工人正獨自在工地2樓施作噴漆作業，疑因不慎突然墜落1樓地面，附近正在作業的工人聽到巨響前往查看，並通報救護車將何男送醫救治，目前何男已恢復心跳，但仍昏迷住院觀察。

中區職業安全衛生中心調查發現，該名工人當時正在外牆施工，站在工地施工架延伸踏板，依法應設置護欄、護蓋、安全網，或工人應配帶安全帶，但現場卻無相關措施，故採最重罰，勒令停工並開罰30萬。

勞工局說明，綠美圖工地屬「工程中模板支撐高度7公尺以上、面積達330平方公尺以上的丁類危險性工作場所」，為勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心管轄範圍。勞工局同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，將持續協處關懷，將此案列為防災宣導案例。

台中市綠美圖工地在哪裡今早傳出工安意外，有工人墜樓。圖／讀者提供
台中市綠美圖工地在哪裡今早傳出工安意外，有工人墜樓。圖／讀者提供

工安 綠美圖

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