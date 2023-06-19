廂型貨車運瓦斯鋼瓶洩氣擔心氣爆 司機直奔消防隊求救

新北市林口區昨天有1輛廂型貨車載運瓦斯鋼瓶，司機行駛途中聽見鋼瓶傾倒碰撞後發出洩氣聲響，擔心引發氣爆，嚇得趕緊將車開到林口消防分隊求救。消防隊員小心翼翼開門讓車廂內濃度降低，再搬出鋼瓶控制洩氣，化解危機。

據了解，林口區中山路有1家小吃攤，昨天下午4時許用廂型貨車載運瓦斯鋼瓶等等擺攤器材，結果因為瓦斯鋼瓶未固定，行駛途中車輛顛簸導致鋼瓶傾倒撞壞閥門。

攤商說他聽見鋼瓶在密閉式貨廂滾來滾去，還聽見洩氣聲響，萬一瓦斯蓄積到一定程度、碰撞產生火花，恐有發生氣爆疑慮，嚇得他趕緊把貨車直接開到林口消防分隊求救。

由於林口分隊位於交通要道上，消防隊員圍起安全範圍、穿著完整裝備佈署水線防護，小心翼翼開啟貨廂門讓車內濃度降低，搬出瓦斯鋼瓶控制漏氣情況，再對周圍環境進行檢測後，直到現場完全安全為止，化解危機。