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廂型貨車運瓦斯鋼瓶洩氣擔心氣爆 司機直奔消防隊求救

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區昨天有1輛廂型貨車載運瓦斯鋼瓶，司機行駛途中聽見鋼瓶傾倒碰撞後發出洩氣聲響，擔心引發氣爆，嚇得趕緊將車開到林口消防分隊求救。消防隊員小心翼翼開門讓車廂內濃度降低，再搬出鋼瓶控制洩氣，化解危機。

據了解，林口區中山路有1家小吃攤，昨天下午4時許用廂型貨車載運瓦斯鋼瓶等等擺攤器材，結果因為瓦斯鋼瓶未固定，行駛途中車輛顛簸導致鋼瓶傾倒撞壞閥門。

攤商說他聽見鋼瓶在密閉式貨廂滾來滾去，還聽見洩氣聲響，萬一瓦斯蓄積到一定程度、碰撞產生火花，恐有發生氣爆疑慮，嚇得他趕緊把貨車直接開到林口消防分隊求救。

由於林口分隊位於交通要道上，消防隊員圍起安全範圍、穿著完整裝備佈署水線防護，小心翼翼開啟貨廂門讓車內濃度降低，搬出瓦斯鋼瓶控制漏氣情況，再對周圍環境進行檢測後，直到現場完全安全為止，化解危機。

消防局第二救災救護大隊大隊長莊渝淵表示，攤商在運輸瓦斯鋼瓶時，應確保鋼瓶固定牢固再上路，提高駕駛人防範意識，避免類似事故再次發生，若民眾若發現類似情形，應立即報案求助，以免造成更大的損失及危害。

瓦斯鋼瓶搬出車外，消防隊員繼續使用水霧戒護，控制漏氣情況。圖／消防局提供
瓦斯鋼瓶搬出車外，消防隊員繼續使用水霧戒護，控制漏氣情況。圖／消防局提供
消防隊員用水霧戒護，小心翼翼打開貨廂門避免產生火花，讓車內瓦斯濃度降低。圖／消防局提供
消防隊員用水霧戒護，小心翼翼打開貨廂門避免產生火花，讓車內瓦斯濃度降低。圖／消防局提供
消防隊員進入車廂將瓦斯鋼瓶搬出車外。圖／消防局提供
消防隊員進入車廂將瓦斯鋼瓶搬出車外。圖／消防局提供

林口 瓦斯外洩

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