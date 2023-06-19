人氣美女警代言…警政署徵求反詐影音 首獎送3萬禮券
為加強民眾反詐騙，警政署辦理「全民齊反詐 投稿拿獎金」活動，即日起徵求反詐短影音，將透過各式管道播放宣導，提升全民識詐能力，投稿均有禮品，首獎可獲3萬元禮券。
假投資、假網路拍賣、解除分期付款、假交友、假檢警及猜猜我是誰，為最嚴重的6大詐騙手法，占詐欺財損8成。警政署針對6大手法徵求反詐宣導短影音，由網路人氣高的高雄市女警蔡玉貝「代言」徵稿。
活動即日起至下月10日，格式為手機直式影片、時間2分鐘以內，入選前3名分別可獲3萬、2萬、1萬元禮券，佳作2千元禮券，投稿均有禮品。報名查詢警政署警光雜誌社網站（https://reurl.cc/dDm8LV）。
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