快訊

訪中行將畫句點 美國務院官員：布林肯下午4:30會晤習近平

被黃子佼爆碰毒 阿雅發聲明「將拿起法律武器」

女高中生農場實習爆重傷 右掌遭切割機捲入輾碎送醫截肢

人氣美女警代言…警政署徵求反詐影音 首獎送3萬禮券

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

為加強民眾反詐騙，警政署辦理「全民齊反詐 投稿拿獎金」活動，即日起徵求反詐短影音，將透過各式管道播放宣導，提升全民識詐能力，投稿均有禮品，首獎可獲3萬元禮券

假投資、假網路拍賣、解除分期付款、假交友、假檢警及猜猜我是誰，為最嚴重的6大詐騙手法，占詐欺財損8成。警政署針對6大手法徵求反詐宣導短影音，由網路人氣高的高雄市女警蔡玉貝「代言」徵稿。

活動即日起至下月10日，格式為手機直式影片、時間2分鐘以內，入選前3名分別可獲3萬、2萬、1萬元禮券，佳作2千元禮券，投稿均有禮品。報名查詢警政署警光雜誌社網站（https://reurl.cc/dDm8LV）。

警政署徵求反詐短影音，提升全民識詐能力，由高雄市女警蔡玉貝「代言」。圖／警政署提供
警政署徵求反詐短影音，提升全民識詐能力，由高雄市女警蔡玉貝「代言」。圖／警政署提供
警政署徵求反詐短影音，將透過各式管道播放宣導，提升全民識詐能力。圖／警政署提供
警政署徵求反詐短影音，將透過各式管道播放宣導，提升全民識詐能力。圖／警政署提供

禮券 詐騙

延伸閱讀

華銀反詐 打造金融防護網

詐騙氾濫外籍移工也易成肥羊 竹市警前進工廠宣導反詐

員警執勤安全 警政署啟動2.0方案促全面提升

回響／聯合報籲重視警察執勤安全 警政署：持續改善制度、訓練　

相關新聞

桃園龍潭高中女生實習爆重傷 右手掌連指被輾碎截肢

桃園市龍潭高中畜產保健科二年級余姓女學生本月17日上午8點50分，在該校實習農場剪草室實習操作切割機過程，右手掌不慎捲入...

工安意外！中市圖書館新總館工人墜樓 遭停工罰30萬元

台中市正在興建的重大工程綠美圖（台中市立圖書館新總館）今天上午傳出噴漆工人從工地2樓墜落墜樓的工安意外，勞動部職業安全衛...

屏警小琉球交通執法抓214件違規 未戴安全帽最多

端午連假將至，屏東警方因應人潮，避免交通混亂及車斗載人，進行7天交通大執法，開出214張罰單，其中以未戴安全帽最多，警方...

台中綠美圖傳工安意外 工人墜落2樓胸腔出血昏迷

台中市正在興建的綠美圖（台中市立圖書館新總館）在今天上午9時許，傳出工人墜樓的工安意外，當時工人正在執行噴漆作業，疑似從...

南投服務區百輛車聚擠爆 國道警加強勤務抓違規

逾百輛改裝車17日晚間在國道南投服務區「車聚」直到18日凌晨散去，燒胎、競速、噪音影響其他用路人，國道七隊事前接獲情資安...

男子酒駕撞民宅圍籬 噴飛掉入排水溝受傷

彰化縣永靖鄉18號日下午一輛小客車行駛到永坡路一段時，突急衝撞電桿、圍牆後，再衝撞到對向圍籬，駕駛葉男飛落排水溝受傷，經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦