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新北苯巴比妥風暴蔓延全台 高雄輔育員工會：問題不在餵藥

聯合報／ 記者古和純王昭月／高雄即時報導

新北幼兒園使用苯巴比妥引發各界關注，由於，教保員本非醫護人員，為保障權益，中華民國幼教聯合總會今天發出聲明，呼籲教保員「暫停園內餵藥行為」。但部分家長送小孩托育，就是因為無法長時間居家照護幼童，對此，高雄市輔育人員職業工會秘書長楊秀彥認為，應全面檢討幼兒園託藥制度，僅是 「不餵藥」恐成惡性循環。

高市府衛生局清查轄內145家持有苯巴比妥的醫院、診所和藥局，查察醫生開立處方及藥物流向，查到四名醫師的主診斷為上呼吸道感染症狀，卻不當開立處方phenobarbital，有不當使用情形，上周五裁定4人停業1至6個月，並科以罰鍰，其中包含一治療腸絞痛的名醫。

「糖，都不敢給，何況用藥！」楊秀彥表示，教保員並非來自醫護體系，多半僅基於家長需求，協助幼童在校服用藥物，正向安撫幼兒的方式百百種，使用鎮定安眠藥劑，絕對不是選項。

「不餵藥，不能真正幫助第一線教保員！」楊秀彥認為，成立幼托機構本在解決育兒家庭的難處，雖然孩子身體不適，本該在家休養，但楊舉例，有些需服用抗生素一周療程的孩子，家長無法一次連請一周假，按三餐定時陪伴，才只好送托請幼教機構協助。

當雙薪家長的需求無法被滿足時，有些乾脆選擇「不送托！」轉交祖父母照顧或請居家保母協助，或家長一方辭掉工作，通常女性居多，不免會造成女性勞攤率降低等惡性循環，楊秀彥直指，「人力比太多導致教保員負擔過重。」幼教機構的負責人或雇主，都應善盡監督管理義務。

餵藥案持續延燒，新北市民廣場今舉辦「不藥傷害我的孩子」，吸引近千人參與。記者李成蔭／攝影
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新北市私立幼兒園餵藥案話題持續延燒。記者葉信菉／攝影
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幼教 巴比妥 幼兒園

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