屏警小琉球交通執法抓214件違規 未戴安全帽最多
端午連假將至，屏東警方因應人潮，避免交通混亂及車斗載人，進行7天交通大執法，開出214張罰單，其中以未戴安全帽最多，警方今天表示，將持續且不定期進行違規取締。
屏東縣警察局東港分局今天指出，端午節連假將至，預計有龐大人潮湧入小琉球，為避免造成交通混亂及旅遊業者改裝貨車車斗載人，危害旅客及用路人安全，已於12日至18日進行交通大執法，並與屏東監理站聯合稽查改裝車輛行駛及未戴安全帽等取締交通違規。
東港警方表示，重點集中機車、旅宿業、遊客聚集處，提醒騎乘機車戴安全帽及遵守交通規則，交通大執法期間共開出214張罰單。其中，以未戴安全帽179件最多，無照駕駛20件、號牌違規9件、未依規定使用方向燈5件、附載未依規定1件。
東港警方強調，為遊客及用路人安全著想，將持續不定期對小琉球進行違規取締；另外，將視東港碼頭交通狀況於中山路、朝隆路口進行車流管制。
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