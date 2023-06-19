男子酒駕撞民宅圍籬 噴飛掉入排水溝受傷

彰化縣永靖鄉18號日下午一輛小客車行駛到永坡路一段時，突急衝撞電桿、圍牆後，再衝撞到對向圍籬，駕駛葉男飛落排水溝受傷，經警消救起送醫救治，警方初步調查男子酒測值超標，肇事原因調查中。

這段驚險的撞車影音今天曝光，根據路口監視器顯示，18日下午1點多只見葉男（53歲）駕駛小客車行經永坡路一段時，突先擦撞上路邊電桿和圍牆，又失控撞上對向民宅旁的圍籬才停住。