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男子酒駕撞民宅圍籬 噴飛掉入排水溝受傷

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣永靖鄉18號日下午一輛小客車行駛到永坡路一段時，突急衝撞電桿、圍牆後，再衝撞到對向圍籬，駕駛葉男飛落排水溝受傷，經警消救起送醫救治，警方初步調查男子酒測值超標，肇事原因調查中。

這段驚險的撞車影音今天曝光，根據路口監視器顯示，18日下午1點多只見葉男（53歲）駕駛小客車行經永坡路一段時，突先擦撞上路邊電桿和圍牆，又失控撞上對向民宅旁的圍籬才停住。

驚險的是車子直衝到排水溝邊搖搖欲墜，可能是因撞擊力太大，及疑未繫好安全帶，葉男竟從駕駛座飛噴到排水溝裡，車門也懸空掛在溝邊，消防人員獲報出動救援，將葉男從排水溝救起，男子意識清醒，被送醫後發現頭部撕裂傷、左手骨折，經酒測值為0.57超標，被依公共危險罪送辦，肇事原因調查中。

永靖鄉18號日下午一輛小客車行駛到永坡路一段時，突急衝撞電桿、圍牆後，再衝撞到對向圍籬，駕駛葉男飛落排水溝受傷。圖／民眾提供
永靖鄉18號日下午一輛小客車行駛到永坡路一段時，突急衝撞電桿、圍牆後，再衝撞到對向圍籬，駕駛葉男飛落排水溝受傷。圖／民眾提供
彰化縣永靖鄉18號日下午一輛小客車行駛到永坡路一段時，突急衝撞電桿、圍牆後，再衝撞到對向圍籬，駕駛葉男飛落排水溝受傷，經警消救起送醫救治。圖／民眾提供
彰化縣永靖鄉18號日下午一輛小客車行駛到永坡路一段時，突急衝撞電桿、圍牆後，再衝撞到對向圍籬，駕駛葉男飛落排水溝受傷，經警消救起送醫救治。圖／民眾提供
永靖鄉18號日下午一輛小客車行駛到永坡路一段時，突急衝撞電桿、圍牆後，再衝撞到對向圍籬，駕駛葉男飛落排水溝受傷。圖／民眾提供
永靖鄉18號日下午一輛小客車行駛到永坡路一段時，突急衝撞電桿、圍牆後，再衝撞到對向圍籬，駕駛葉男飛落排水溝受傷。圖／民眾提供
彰化縣永靖鄉18號日下午一輛小客車行駛到永坡路一段時，突急衝撞電桿、圍牆後，再衝撞到對向圍籬，駕駛葉男飛落排水溝受傷，經警消救起送醫救治。圖／民眾提供
彰化縣永靖鄉18號日下午一輛小客車行駛到永坡路一段時，突急衝撞電桿、圍牆後，再衝撞到對向圍籬，駕駛葉男飛落排水溝受傷，經警消救起送醫救治。圖／民眾提供

排水溝 酒駕

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