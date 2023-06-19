男子酒駕撞民宅圍籬 噴飛掉入排水溝受傷
彰化縣永靖鄉18號日下午一輛小客車行駛到永坡路一段時，突急衝撞電桿、圍牆後，再衝撞到對向圍籬，駕駛葉男飛落排水溝受傷，經警消救起送醫救治，警方初步調查男子酒測值超標，肇事原因調查中。
這段驚險的撞車影音今天曝光，根據路口監視器顯示，18日下午1點多只見葉男（53歲）駕駛小客車行經永坡路一段時，突先擦撞上路邊電桿和圍牆，又失控撞上對向民宅旁的圍籬才停住。
驚險的是車子直衝到排水溝邊搖搖欲墜，可能是因撞擊力太大，及疑未繫好安全帶，葉男竟從駕駛座飛噴到排水溝裡，車門也懸空掛在溝邊，消防人員獲報出動救援，將葉男從排水溝救起，男子意識清醒，被送醫後發現頭部撕裂傷、左手骨折，經酒測值為0.57超標，被依公共危險罪送辦，肇事原因調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言