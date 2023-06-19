快訊

霸王餐新招？踩爛超商微波食品 街友：不能賣了，請我吃

「國民法官」代言人黃子佼拍17歲女裸照 司法院：震驚、暫停合作

黃子佼直播酒後情緒不穩急送醫 身體有些許刀割傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣外籍女大生遭詐沒錢生活 暖警自掏2萬元相助

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣外籍女大生遭恐嚇詐騙，23歲邱姓車手面交取錢時當場被逮。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣外籍女大生遭恐嚇詐騙，23歲邱姓車手面交取錢時當場被逮。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣一名外籍女大生受騙，投資12萬5000元積蓄全被騙光，已無生活費過活，還遭詐騙集團恐嚇要再匯款，竹崎分局樂野中和聯合所所長獲報，暖警蔡崇瑾自掏腰包2萬元，給女大生先應急，警方埋伏逮獲23歲邱姓車手，依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

外籍女大生說，她加入Line投資群組後，與對方聯繫投資，前後共被騙走12萬5000元，全部積蓄都被騙光，已無生活費過活，詐騙集團不斷打電話給她，恐嚇她需再匯款，已準備借錢匯款給詐騙集團，在警方勸說才打消匯款念頭。

所長蔡崇瑾說，因考量女大生獨自一人在台生活，無親人可依靠，自掏腰包拿2萬元，給予女大生救急生活費，並安撫她的情緒，勸她要打起精神，未來的路還很長，不要再匯錢給詐騙集團，且一定會抓到車手還她公道。

詐騙集團食髓知味再索討34萬元，與女大生約在便利商店面交，竹崎分局成立專案小組偵辦，在面交地點埋伏蒐證，當場逮捕取款23歲邱姓車手，將向上溯源。竹崎分局長閻百川呼籲，勿加來源不明Line群組或是誤信不明簡訊投資內容，可撥打165反詐騙專線或110查證。

嘉義縣外籍女大生遭詐沒錢生活，中和派出所所長蔡崇瑾自掏腰包2萬元助人。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣外籍女大生遭詐沒錢生活，中和派出所所長蔡崇瑾自掏腰包2萬元助人。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣外籍女大生遭恐嚇詐騙，23歲邱姓車手面交取錢時當場被逮。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣外籍女大生遭恐嚇詐騙，23歲邱姓車手面交取錢時當場被逮。記者黃于凡／翻攝

詐騙集團 車手

延伸閱讀

高雄一所科技大學驚傳2女大生墜樓 2人先後送醫不治

高雄一所科技大學驚傳2名女大生墜樓 1人不治1人送醫搶救

馬國女大生性侵擄殺命案 最高法院撤銷凶手死刑判決 發回更審

女大生喝醉借宿慘遭拍裸照 學弟偷偷開價賣被揭發換來9月刑

相關新聞

桃園龍潭高中女生實習爆重傷 右手掌連指被輾碎截肢

桃園市龍潭高中畜產保健科二年級余姓女學生本月17日上午8點50分，在該校實習農場剪草室實習操作切割機過程，右手掌不慎捲入...

國3通霄段聯結車撞路肩緩撞車 2割草工人慘死車底

國三北上141k苗栗通霄路段，今天上午10時發生一起重大死亡車禍事故。一輛連結大貨車駕駛疑恍神偏離車道，追撞停在路肩的緩...

閃停車費出妙招？網酸「被封印的車很凶」 警方說話了

網路社團今有網友貼文指一輛轎車停在收費停車格，但卻以自製封條遮車牌，狠酸被封印的車很凶，是閃停車費的妙招，警方到場檢視後...

男子服藥精神恍惚擦撞多車「拿球棒肇逃」 警方循線逮人送辦

屏東恆春南灣路昨晚9點左右發生4車擦撞事故，40歲陳姓男子開車沿南灣路北上車道直行，因服藥精神恍惚操作失控，撞上前面停等...

南投服務區百輛車聚擠爆 國道警加強勤務抓違規

逾百輛改裝車17日晚間在國道南投服務區「車聚」直到18日凌晨散去，燒胎、競速、噪音影響其他用路人，國道七隊事前接獲情資安...

男子酒駕撞民宅圍籬 噴飛掉入排水溝受傷

彰化縣永靖鄉18號日下午一輛小客車行駛到永坡路一段時，突急衝撞電桿、圍牆後，再衝撞到對向圍籬，駕駛葉男飛落排水溝受傷，經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦