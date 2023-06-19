嘉縣外籍女大生遭詐沒錢生活 暖警自掏2萬元相助

嘉義縣外籍女大生遭恐嚇詐騙，23歲邱姓車手面交取錢時當場被逮。記者黃于凡／翻攝 嘉義縣一名外籍女大生受騙，投資12萬5000元積蓄全被騙光，已無生活費過活，還遭詐騙集團恐嚇要再匯款，竹崎分局樂野中和聯合所所長獲報，暖警蔡崇瑾自掏腰包2萬元，給女大生先應急，警方埋伏逮獲23歲邱姓車手，依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

外籍女大生說，她加入Line投資群組後，與對方聯繫投資，前後共被騙走12萬5000元，全部積蓄都被騙光，已無生活費過活，詐騙集團不斷打電話給她，恐嚇她需再匯款，已準備借錢匯款給詐騙集團，在警方勸說才打消匯款念頭。

所長蔡崇瑾說，因考量女大生獨自一人在台生活，無親人可依靠，自掏腰包拿2萬元，給予女大生救急生活費，並安撫她的情緒，勸她要打起精神，未來的路還很長，不要再匯錢給詐騙集團，且一定會抓到車手還她公道。