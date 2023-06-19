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桃園龍潭高中女生實習爆重傷 右手掌連指被輾碎截肢

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭高中畜產保健科二年級余姓女學生實習操作牧草切割機（見圖），右手掌不慎捲入機器輾碎重傷截肢。圖／校方提供
桃園市龍潭高中畜產保健科二年級余姓女學生實習操作牧草切割機（見圖），右手掌不慎捲入機器輾碎重傷截肢。圖／校方提供
桃園市龍潭高中畜產保健科二年級余姓女學生本月17日上午8點50分，在該校實習農場剪草室實習操作切割機過程，右手掌不慎捲入機器輾碎重傷，緊急送醫截肢，現場師生震驚，校方今天表示，學生發生不幸事件，校方第一時間送醫急救，導師、主管陪同關心及校安通報，目前全力協助受傷學生醫療。

龍潭高中調查，余姓女學生本月17日上8點50分，余姓女生與現場抜士、值日學生與技士，在該校清德牧場操作切割機打碎例行實習，余姓女生操作切割機過程，右手掌連同手指不慎捲入機器輾碎嚴重傷害，現場師生緊急關閉電源，第一時間通報119送醫急救，醫師進行右手掌截肢手術。

這起事件引起網路社群熱議，市議員張肇良表示，他接到訊息很震驚，學生在上課時間發生嚴重意外，校方要起責任，市府教育局應介入調查釐清整個事件，給予最大的撫卹，也要向校方究責，查明在場技師是否有盡到督導責任楚，並協助後續平安保險相關補償，該事件牽涉機器老舊，他願意用配合款協助校方更新設備。

龍潭高中表示，事件發生後，校方第一時間送醫急救，導師、行政主管陪同主醫院關心，協助該學生安心就醫，輔導室亦對目睹事件學生及班上進行心理輔導，今天再度入班做班級心理減壓團體輔導，現在全力支持醫療和協助家屬後續處理。

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