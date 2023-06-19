全國十大傑出救護技術員 桃園2勇消奪獎超強事蹟曝光

112年「十大傑出救護技術員」名單出爐，在與來自全國消防局推薦的優秀救護員激烈角逐中，桃園消防高級救護技術員吳冠翰、林宗翰以亮眼表現脫穎而出，奪下殊榮。評分標準包含救護事蹟或災難處理、救護教育、品管研究、其它特殊貢獻等項目，該獎項已連續辦理逾10年，是緊急救護界中最具指標性的榮耀之一。

目前任職於竹圍分隊的吳冠翰從事消防工作12年，2年前因表現優異，經消防局拔擢為小隊長，是同期同學中最早晉陞為幹部的人；吳冠翰回想，剛畢業時就被分發到當時全桃園救護量最大的桃園專責救護隊，一天動輒4、50件的救護，但他不以為苦，反而激起了對救護的熱情與成就感，取得高級救護技術員資格後調任至龜山區坪頂分隊。

期間吳冠翰遇上2起大量傷病患事故，分別均有10多名患者，吳冠翰擔任現場救護指揮官，有條不紊的指揮協調能力，使案件迅速圓滿落幕。而吳冠翰對內積極參與各項教育訓練，培養後進，也加入品管團隊提供具體建言，對外更以專業能力及親切態度深獲傷病患和家屬好評，常有民眾事後致電或親至消防隊表示謝意。

另一位獲得殊榮的龍潭分隊林宗翰，「面對眼前的患者，我是否能為他多做些什麼？」林宗翰透露每每執行救護勤務時，這樣的念頭總是縈繞在心，不負民眾所託的完成任務，並在取得高級救護技術員資格後的10年間執行高級救命術的案件高達180多件；據消防局統計「111年全年度執行進階救護處置」，林宗翰在氣管插管組、建立給藥途徑組、給予急救藥物組及12導程心電圖組中，其皆為各組表現的全局前3名，更是一舉奪下「給予急救藥物組」及「12導程心電圖組」雙料冠軍。