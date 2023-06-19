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全國十大傑出救護技術員 桃園2勇消奪獎超強事蹟曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園消防高級救護技術員林宗翰。圖／桃園市消防局提供
桃園消防高級救護技術員林宗翰。圖／桃園市消防局提供

112年「十大傑出救護技術員」名單出爐，在與來自全國消防局推薦的優秀救護員激烈角逐中，桃園消防高級救護技術員吳冠翰、林宗翰以亮眼表現脫穎而出，奪下殊榮。評分標準包含救護事蹟或災難處理、救護教育、品管研究、其它特殊貢獻等項目，該獎項已連續辦理逾10年，是緊急救護界中最具指標性的榮耀之一。

目前任職於竹圍分隊的吳冠翰從事消防工作12年，2年前因表現優異，經消防局拔擢為小隊長，是同期同學中最早晉陞為幹部的人；吳冠翰回想，剛畢業時就被分發到當時全桃園救護量最大的桃園專責救護隊，一天動輒4、50件的救護，但他不以為苦，反而激起了對救護的熱情與成就感，取得高級救護技術員資格後調任至龜山區坪頂分隊。

期間吳冠翰遇上2起大量傷病患事故，分別均有10多名患者，吳冠翰擔任現場救護指揮官，有條不紊的指揮協調能力，使案件迅速圓滿落幕。而吳冠翰對內積極參與各項教育訓練，培養後進，也加入品管團隊提供具體建言，對外更以專業能力及親切態度深獲傷病患和家屬好評，常有民眾事後致電或親至消防隊表示謝意。

另一位獲得殊榮的龍潭分隊林宗翰，「面對眼前的患者，我是否能為他多做些什麼？」林宗翰透露每每執行救護勤務時，這樣的念頭總是縈繞在心，不負民眾所託的完成任務，並在取得高級救護技術員資格後的10年間執行高級救命術的案件高達180多件；據消防局統計「111年全年度執行進階救護處置」，林宗翰在氣管插管組、建立給藥途徑組、給予急救藥物組及12導程心電圖組中，其皆為各組表現的全局前3名，更是一舉奪下「給予急救藥物組」及「12導程心電圖組」雙料冠軍。

消防局龔永信局長表示，很欣慰今年推薦的吳冠翰與林宗翰雙雙獲獎，除肯定他們在緊急救護的用心付出與優異表現外，也希望藉此鼓舞第一線救護同仁的士氣，更期許能以他們為標竿看齊。

桃園市消防局長龔永信與奪下十大傑出救護技術員殊榮的桃園消防高級救護技術員吳冠翰（左）、林宗翰（右）合影。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局長龔永信與奪下十大傑出救護技術員殊榮的桃園消防高級救護技術員吳冠翰（左）、林宗翰（右）合影。圖／桃園市消防局提供
桃園消防高級救護技術員吳冠翰。圖／桃園市消防局提供
桃園消防高級救護技術員吳冠翰。圖／桃園市消防局提供

桃園 救護員

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