南投服務區百輛車聚擠爆 國道警加強勤務抓違規
逾百輛改裝車17日晚間在國道南投服務區「車聚」直到18日凌晨散去，燒胎、競速、噪音影響其他用路人，國道七隊事前接獲情資安排加強勤務共取締45件違規，持續調查燒胎情形。
國道服務區近年常成為「無差別車種」車聚場地，其中南投服務區位於中部，甚至吸引北部、南部車友特地前來，17日晚間國道3號南投服務區1場車聚吸引逾百輛改裝車到場，除擠爆停車場、留下滿地垃圾，還有改裝車趁警方18日凌晨結束加強勤務後「燒胎」耍帥。
國道公路警察局第七公路警察大隊今天發布訊息表示，17日接獲南投服務區車聚訊息後，立即整併警力共12車、24人規劃服務區路檢、4處固定及移動測照點及巡邏等勤務維持交通秩序，加強勤務共取締12件未繫安全帶、1件號牌污穢、4件機車誤闖服務區、28件超速。
網友影片顯示直到18日凌晨仍有人車聚集，甚至有改裝車在停車場「燒胎、甩尾」，國道警方表示，有關民眾指車輛燒胎情形，將調閱證據通知駕駛人到案說明，若違規屬實將依道路交通管理處罰條例「以其他危險方式駕車」舉發，可罰新台幣6000元至3萬6000元。
國道服務區車聚影響其他駕駛人，當天有民眾在路況群組通報「南休車聚擠爆，勿進去」。國道警方指出，服務區是供民眾休息使用，進入服務區請遵守相關規定，更嚴禁於服務區危險駕車，服務區停車若逾4小時將依規定拖吊、移置、保管並製單舉發。
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