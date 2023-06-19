不爽30年土地糾紛將都市更新 男涉氣憤潑紅漆遭法辦
台北市北投區中華街某民宅本月17日遭人潑紅漆，代書退休10多年的吳男報案自認未和人結怨，警方清查發現陳姓男子涉有重嫌，陳男稱30年前有土地糾紛，因最近傳出都市更新消息，心生不滿作案，遭依毀損罪嫌函送法辦。
68歲吳姓男子6月17日報案稱，民宅被人潑灑紅漆，他曾是代書，早已退休10多年，平時沒有與人結怨，提告毀損罪嫌。
北投警方調閱監視器，過濾出入人車，發現陳姓男子涉有重嫌，昨天通知到案。陳男供稱，他在30年前與吳有土地糾紛，直到最近收到該土地將都市更新，他心身不滿才會騎機車到場，潑灑紅色油漆。
警方訊問後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。北投分局呼籲，遇有任何糾紛應透過法律途逕尋求解決，勿以任意破壞他人住居所、物品等方式洩憤，已免觸法。
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