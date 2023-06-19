閃停車費出妙招？網酸「被封印的車很凶」 警方說話了

網路社團今有網友貼文指一輛轎車停在收費停車格，但卻以自製封條遮車牌，狠酸被封印的車很凶。圖／取自臉書社團「爆廢公社二館」 網路社團今有網友貼文指一輛轎車停在收費停車格，但卻以自製封條遮車牌，狠酸被封印的車很凶，是閃停車費的妙招，警方到場檢視後，確認遮車牌行為屬實，已將封條移除；據了解，陳姓車主家人到場指，因弟弟覺得車中有鬼，才貼封條鎮煞，令警方啼笑皆非。

臉書社團「爆廢公社二館」有網友貼出一則貼文，指閃停車費小妙招？被封印的車，這台車很兇嗎？撕開封條不知道會怎樣，字寫的這麼醜，神明會哭泣吧，製單員到底會不會開單子呢？

原PO並附上照片，照片中只見一輛轎車車牌處和左側車門被貼了兩張交叉的封印，左側車門也有；也網友看到貼文直指，「這已經遮蔽車牌了，上路會被開單吧」、「既然封條都貼好了那就直接拖」。

轄區左營警分局警方表示，經查發生地點為左營區左營大路，警方檢視貼文照片，確認該車車牌遭自製封條遮蔽屬實，疑有違反道路交通管理處罰條例第14條第2項第2款「號牌為他物遮蔽，非行車途中因遇雨、雪道路泥濘所致，處汽車所有人300元以上600元以下罰鍰。

警方前往現場查證，發現車子還停在停車格內，將封條移除後，陳姓車主的姊姊到場，告知警方因弟弟懷疑車中有不乾淨的東西，才貼封條鎮煞，警方告誡物在停車格處貼封條，貼了也無法上路，否則將予以開罰。