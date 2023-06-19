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預拌混凝土車國道新營匝道翻覆 司機爆頭慘死

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

中山高台南新營南下匝道今上午發生預拌混凝土車疑車速過快失控翻覆，黃姓司機爆頭慘死，據知，死者才出勤10餘分鐘，員工接到噩耗都難以置信，也因這起事故鹽水往新營國道匝道口持續封閉中，預估中午後才能開放通行。

事故發生在上午9點10分許，地點就在新營交流道鹽水往新營方向南下匝道約100公尺處，台南市消防局獲報緊急調派新營、鹽水消防分隊3車來了5人馳往救護，發現預拌混凝土車左翻護欄，車上載運混凝土大量滲漏，44歲黃姓司機被擠壓在護欄，頭顱破裂已明顯死亡。

據知，死者未婚，家住台南佳里，在鹽水某預拌水泥混凝廠上班1年多，今早9點從廠區出車，才10多分鐘廠方就接到噩耗趕至，多名員工表情沉重頻頻感慨說「剛剛還好好的，怎會這樣？」對於事故過程不願多談。

國道四隊新營分隊警員趕至，初步檢視，肇事現場約30公尺處有明顯煞車痕，研判疑車速過快，車子失控左翻釀成慘劇，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

由於翻覆預拌混凝土車車體龐大，且匝道空間有限作業困難，國道四隊新營分隊緊急封閉該匝道口，新營工務段人員也到場指揮車輛改道繞由新營往鹽水另處匝道南下，預估得到中午後吊掛作業才能到一段落恢復正常通行。

中山高台南新營交流道匝道發生預拌混凝土車翻覆， 司機爆頭慘死，地上有明顯擦車痕。記者謝進盛／攝影
中山高台南新營交流道匝道發生預拌混凝土車翻覆， 司機爆頭慘死，地上有明顯擦車痕。記者謝進盛／攝影
中山高台南新營交流道匝道發生預拌混凝土車翻覆， 司機爆頭慘死，現場狼藉一片。記者謝進盛／攝影
中山高台南新營交流道匝道發生預拌混凝土車翻覆， 司機爆頭慘死，現場狼藉一片。記者謝進盛／攝影
中山高台南新營交流道匝道發生預拌混凝土車翻覆， 司機爆頭慘死，地上有明顯擦車痕。記者謝進盛／攝影
中山高台南新營交流道匝道發生預拌混凝土車翻覆， 司機爆頭慘死，地上有明顯擦車痕。記者謝進盛／攝影
事故現場出動2輛拖吊車執行吊掛作業。記者謝進盛／攝影
事故現場出動2輛拖吊車執行吊掛作業。記者謝進盛／攝影
中山高台南新營交流道匝道發生預拌混凝土車翻覆， 司機爆頭慘死，現場狼藉一片。記者謝進盛／攝影
中山高台南新營交流道匝道發生預拌混凝土車翻覆， 司機爆頭慘死，現場狼藉一片。記者謝進盛／攝影
現場匝道口緊急封閉，車輛須改道，預估中午後恢復。記者謝進盛／攝影
現場匝道口緊急封閉，車輛須改道，預估中午後恢復。記者謝進盛／攝影

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