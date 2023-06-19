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台東空勤機棚啟用 林右昌：上山下海旅遊要有社會責任
空勤總隊台東駐地機棚今辦落成啟用典禮，內政部長林右昌除感謝空勤救援辛苦，更呼籲「每個人都有社會責任」，上山下海遊憩應做好充足準備、安全評估，不要因為個人一時開心，增加空勤、救難人員負擔。
林右昌、台東縣長饒慶鈴、台東縣議會議長吳秀華、立委劉櫂豪、廖國棟等人，今天都到場見證台東空勤駐地機棚廳舍落成，新機棚可固定長駐3架飛鷹救難直升機，提升台東空中救難救援量能。
林右昌表示，開放山林、海洋之後，許多人上山下海旅遊，也增加許多意外事件，空勤總隊今年5月前已執行300架次任務，救援人數達120人，台東空勤上半年也出勤了50餘架次，出勤任務不分日夜，尤其黑鷹直升機沒有空調，飛行及外在環境忽冷忽熱，可以想像飛行員的辛苦。
林右昌說，新機棚自開工後遇缺工、缺料、疫情等艱困條件下，歷時3年才完工，新機棚完工後，可增加停放1架直升機，長駐直升機達到3架，提升地方救援量能。
饒慶鈴說，空勤原有舊廠棚克難，飛機整備空間、飛行員住宿環境簡陋，新建空勤機棚佔地4公頃，台東縣府無償提供3000餘坪臨道路用地，1周內完成相關手續，就是希望幫助空勤盡速建好新家，看到機棚落成啟用，縣府就像是看到自己的新家落成。
空勤台東駐地設施包括勤務大樓、直升機棚廠，與機場相連接的滑行道、停機坪、洗機坪等，未來駐地可容納黑鷹直升機3架，對於綠島、蘭嶼傷患後送及台東縣沿海災害救援，夜間海上搜救，山域傷患等吊掛能量大幅提升。
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