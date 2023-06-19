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男子服藥精神恍惚擦撞多車「拿球棒肇逃」 警方循線逮人送辦

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東恆春南灣路昨晚9點左右發生4車擦撞事故，40歲陳姓男子開車沿南灣路北上車道直行，因服藥精神恍惚操作失控，撞上前面停等紅燈的1部小客車，再撞上另外3台車，幸2名傷者僅擦挫傷，送醫無大礙，事發後陳男因害怕遭人追究毆打，竟自行脫困，手持球棒肇逃，警方獲報循線逮捕陳男，詢後依肇事逃逸罪函送。

警方表示，40歲陳男昨天晚上9點左右，開車行經屏東縣恆春鎮南灣路122號附近時，車輛先行失控擦撞內車道停等紅燈的1部小客車，之後再擦撞3台車，事故發生後，陳男自行從車內爬出，手持球棒往北步行肇逃。

經查，陳男因服用安眠藥精神狀況不佳，再加上與妻子吵架心情不好，開車外出找友人解悶，未料車輛失控肇事，他因為害怕遭人追究肇事責任，擔心會有人毆打他，才從車內拿球棒逃離現場。

警方獲報到場，現場沒有打架狀況，於事故周邊尋獲陳男攜帶的球棒，意外造成2人受傷，分別為肇事陳男及被擦撞車輛的女性乘客，傷勢皆為臉部擦傷，送醫無大礙，4名駕駛酒測值皆為0，警方循線逮捕陳男，詢後依肇事逃逸罪函送。

屏東縣恆春鎮1名40歲陳姓駕駛昨晚服安眠藥後開車上路，沿南灣路北上，於晚上9點左右因神情恍惚與4車發生擦撞事故，案發後陳男肇逃，遭警方逮捕。圖／警方提供
屏東縣恆春鎮1名40歲陳姓駕駛昨晚服安眠藥後開車上路，沿南灣路北上，於晚上9點左右因神情恍惚與4車發生擦撞事故，案發後陳男肇逃，遭警方逮捕。圖／警方提供
屏東縣恆春鎮1名40歲陳姓駕駛昨晚服安眠藥後開車上路，沿南灣路北上，於晚上9點左右因神情恍惚與4車發生擦撞事故，案發後陳男肇逃，遭警方逮捕。圖／警方提供
屏東縣恆春鎮1名40歲陳姓駕駛昨晚服安眠藥後開車上路，沿南灣路北上，於晚上9點左右因神情恍惚與4車發生擦撞事故，案發後陳男肇逃，遭警方逮捕。圖／警方提供
屏東縣恆春鎮1名40歲陳姓駕駛昨晚服安眠藥後開車上路，沿南灣路北上，於晚上9點左右因神情恍惚與4車發生擦撞事故，案發後陳男肇逃，遭警方逮捕。圖／警方提供
屏東縣恆春鎮1名40歲陳姓駕駛昨晚服安眠藥後開車上路，沿南灣路北上，於晚上9點左右因神情恍惚與4車發生擦撞事故，案發後陳男肇逃，遭警方逮捕。圖／警方提供

屏東縣 肇逃

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