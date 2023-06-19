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八旬婦探病後忘了車停哪 熱心警10分鐘找到

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

呂姓老婦人（右）忘了車停哪，台南市警二分局警吳明哲（左）熱心協助，10分鐘迅速找到。記者黃宣翰／翻攝
呂姓老婦人（右）忘了車停哪，台南市警二分局警吳明哲（左）熱心協助，10分鐘迅速找到。記者黃宣翰／翻攝
81歲呂姓婦人昨天中午焦急向台南市警二分局海安派出所報案說，她到民生路醫院探病，車停在路邊忘記停在哪，還花了近半個小時、繞了民生路醫院附近周圍都未能尋獲。員警請呂姓婦人回想停車周邊環境，再根據她的描述於10分鐘內火速尋獲汽車，呂老太太稱讚警察高效率的協助，頻頻道謝。

呂姓婦人昨天中午12點報案說，她上午9點將轎車停放在民生路醫院附近的路邊停車後，就前往附近的民生路醫院探病，結束後欲牽車時發現停在醫院附近的車子不見了，並忘記當時停車的地方了。她害怕自己忘記停放位置報警會造成警方困擾，已經有先在附近尋找了許久，但實在是找不到，才會到派出所報案求助。

海安派出所巡邏人員警員吳明哲、黃順發、宋冠勳協助查詢確定車子沒有被拖吊。員警立即過濾路口監視器影像，確定她開車行經路線，馬上到附近尋找，沒多久就在附近的中正路上的停車格發現車子，只花10分鐘就找到。

呂婦看到自己的愛車「失而復得」又驚又喜，對於忘了停車地點感到不好意思，頻頻向警方道謝，同時對於警方運用監視器等科技設備尋車的專業及效率給予高度肯定，不禁豎起大拇指說，「有夠讚」。

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