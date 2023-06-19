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敬酒「口氣差」互嗆 兩群移工打群架6人被捕送辦

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

兩群移工「敬酒」又互嗆打群架，6人被捕送辦。記者周宗禎／翻攝
兩群移工「敬酒」又互嗆打群架，6人被捕送辦。記者周宗禎／翻攝
台南永康一家餐飲店昨晚多名休假越南籍移工各自飲酒作樂，其中兩桌移因敬酒時不滿對方「口氣差」、雙方口角隨即翻桌，一群人從店內打到店外引來路人側目。警方到場時移工已一鬨而散，員警查獲其中26歲裴姓、40歲阮姓等6名移工送辦，追查在逃移工。

永康分局龍潭派出所長林伯翰表示，接獲報案永康區王行路有多名移工打架，員警到場雖未發現移工打架，卻有一名阮姓移工頭破血流在場。現場民眾指其他移工已往附近巷弄逃竄，員警通報救護車協助移工送醫、兵分多路追查，果然在巷內找到裴姓等5名移工，5人身上手腳也有多處輕傷。

據了解，雙方人馬互不相識，碰巧都在餐飲店內飲酒，因敬酒時話不投機發生口角，雙方從店內互毆一路打到店外，多人掛彩。到案移工互指對方敬酒時講話很不禮貌甚至語帶挑釁，才會出手。

警方調閱監視器及查訪後，將6名移工依妨害秩序聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送檢方偵辦，並找尋在逃移工到案說明。

兩群移工「敬酒」又互嗆打群架，6人被捕送辦。記者周宗禎／翻攝
兩群移工「敬酒」又互嗆打群架，6人被捕送辦。記者周宗禎／翻攝

移工 鬥毆

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